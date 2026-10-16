Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con el pronóstico oficial emitido para el sábado 17 de octubre de 2026, las autoridades invitan a todas las personas que se encuentren en Bogotá a consultar el tiempo antes de programar sus desplazamientos en la ciudad, teniendo en cuenta la información suministrada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según esta entidad, en la madrugada de ese día se espera un cielo parcialmente nublado, con clima predominantemente seco. La temperatura mínima que se anticipa es de 11 °C, mientras que para la mañana se prevé un aumento de la nubosidad, aunque el tiempo seguiría siendo principalmente seco, sin descartar la posible presencia de lloviznas aisladas.

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Además, el IDIGER sugiere que las personas aprovechen el acceso en tiempo real a la información meteorológica, disponible a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta plataforma permite consultar la probabilidad de lluvias, las temperaturas máximas y mínimas, y el estado actual del clima mediante dispositivos móviles o computadores. Para consultar específicamente el pronóstico de lluvias en una dirección determinada, solo es necesario ingresar a la plataforma digital mapas.bogota.gov.co, seleccionar el tipo de mapa de lluvias en la sección “Otros mapas”, digitar la ubicación deseada y visualizar los resultados en directo.

Frente a los recientes episodios de lluvias fuertes y granizadas reportados en la capital, el IDIGER ha dado una explicación sobre las causas, aclarando que el fenómeno de El Niño 2026 no implica la cancelación de la segunda temporada de lluvias en Bogotá. Aunque se espera una reducción promedio de las precipitaciones, la entidad advierte que durante octubre y parte de noviembre pueden presentarse lloviznas y episodios meteorológicos intensos —como ráfagas o caída de granizo—, a pesar de la persistencia de este fenómeno climático. El fenómeno de El Niño 2026 consiste en un cambio natural de la variabilidad climática global, provocado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical, que suele reducir las lluvias y aumentar las temperaturas en regiones como la Andina y la Caribe colombianas, incluyendo a Bogotá.

Consultar el pronóstico del tiempo y asegurarse de las condiciones climáticas es fundamental para tomar decisiones informadas y evitar inconvenientes en los recorridos diarios por la ciudad, especialmente en un contexto marcado por fenómenos naturales tan relevantes como El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima y las lluvias en Bogotá usando el Sistema Alerta Bogotá SAB?

Para revisar el estado del clima y de las lluvias en Bogotá, el IDIGER recomienda usar la plataforma Sistema Alerta Bogotá (SAB). Desde allí, usted puede consultar información actualizada sobre lluvias, temperaturas y condiciones emergentes ingresando a mapas.bogota.gov.co, seleccionando el mapa de lluvias y digitando la dirección de interés para conocer al instante el pronóstico para esa ubicación.

¿Por qué hay lluvias en Bogotá durante el fenómeno de El Niño 2026?

El fenómeno de El Niño 2026, explicado por el IDIGER, si bien reduce la cantidad promedio de precipitaciones, no elimina la temporada de lluvias en la ciudad. Las autoridades aclaran que durante octubre y noviembre pueden darse lloviznas, vientos fuertes o granizadas, a pesar de la presencia de El Niño, debido a la complejidad de la variabilidad climática local y global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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