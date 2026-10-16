Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ centra sus esfuerzos en la prevención del acoso sexual callejero, impactando en la percepción de seguridad y respaldo que deberían sentir las mujeres en el espacio público. Frente a una situación de acoso, muchas personas dudan sobre cómo actuar sin poner en riesgo su propia seguridad o la de la mujer involucrada. Para orientar estas decisiones, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa la aplicación de las “5D”, un conjunto de herramientas agrupadas bajo su estrategia de Transformación Cultural. Las 5D ofrecen alternativas para intervenir que evitan que la responsabilidad de enfrentar este tipo de violencia recaiga únicamente sobre la mujer acosada, según información publicada en la plataforma Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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El valor de contar con estas opciones se evidencia en los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Acoso Sexual Callejero 2025 de la Veeduría Distrital. Este estudio revela que en la ciudad, el 51,6 % de las mujeres encuestadas reconoció haber vivido al menos un episodio de acoso sexual callejero en los últimos doce meses. Esta clase de violencia tiene efectos directos en la libertad de movimiento y en la posibilidad de disfrutar del espacio público en condiciones de igualdad y dignidad, de acuerdo con los datos entregados por esa fuente.

Las 5D están pensadas para adaptarse a situaciones y contextos diversos. No se trata de una secuencia rígida ni de una lista que exija agotar todas las acciones; lo fundamental es elegir la forma de ayuda que mejor garantice la seguridad tanto de la persona afectada como de quien interviene. Las alternativas son: distraer, interrumpiendo la situación sin confrontar al agresor; delegar, solicitando apoyo de autoridades o personal calificado; documentar, recolectando detalles como lugar u hora cuando no implique riesgo y siempre entregando el material a la mujer; dar asistencia y apoyo, acompañando de forma empática y respetando las decisiones de la víctima; y dirigirse al agresor, solo cuando haya condiciones seguras, utilizando expresiones firmes pero breves. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, escoger alguna de estas acciones depende siempre del contexto y nunca debe poner en peligro a nadie.

Por último, se recuerda que la prevención de este tipo de violencia necesita también la participación activa de los hombres, cuestionando y desmantelando conductas machistas normalizadas. Además, si una mujer requiere orientación o apoyo tras un episodio de acoso, están disponibles la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137), el WhatsApp Púrpura (300 755 1846) y, en caso de emergencia, la Línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las 5D para intervenir en casos de acoso sexual callejero en Bogotá?

Las 5D, según la Secretaría Distrital de la Mujer, consisten en cinco alternativas para actuar ante el acoso sexual callejero: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y apoyo y dirigirse al agresor. Cada una ofrece una opción ajustable según la seguridad propia y las circunstancias, evitando que la víctima enfrente sola la situación.

¿Dónde puede recibir apoyo una mujer víctima de acoso en Bogotá?

De acuerdo con la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, las mujeres que necesiten orientación después de vivir acoso sexual callejero pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137), el WhatsApp Púrpura (300 755 1846) o la Línea 123 en situaciones de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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