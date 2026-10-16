Por: Portal Bogotá

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Entre el 16 y el 22 de octubre de 2026, Bogotá se transforma en un escenario cultural vibrante, poniendo a disposición de la ciudadanía una programación diversa que abarca música, teatro, arte, ciencia y literatura para todos los públicos. Este conjunto de actividades, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), permite que tanto habitantes como visitantes de la ciudad disfruten de experiencias gratuitas y pagas en diferentes localidades y espacios reconocidos.

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Destaca en la programación el Festival Reverso Bogotá, que invita a experimentar la poesía a través de conciertos, actividades literarias y premiaciones de ganadores, con la participación de las bibliotecas públicas de BibloRed. El festival inicia el 21 de octubre de 2026 con el concierto de Victoria Sur y se extiende por cuatro días en varios escenarios, acercando la literatura a públicos de todas las edades y con propuestas innovadoras como el karaoke poético y laboratorios de creación.

Otro de los puntos relevantes es el aniversario del Centro Felicidad Chapinero, que celebra dos años ofreciendo 730 momentos de felicidad en una jornada gratuita y participativa, combinando arte, deporte y bienestar. También están presentes los festivales musicales, como el XXIX Festival Ópera al Parque, conmemorando los 50 años de la Ópera de Colombia y presentando talentos nacionales en el Parque 93, así como el encuentro Tortazo Sonidos Globales en La Media Torta, ampliando el espectro sonoro desde músicas tradicionales hasta propuestas contemporáneas.

La agenda incluye además eventos con alto contenido social y comunitario, como la transmisión especial de LEO Radio para conmemorar la ruralidad de Bogotá, el homenaje de la Orquesta Filarmónica de Mujeres a víctimas de violencia, y la Minga de Saberes y Resistencia en el Parque Santander. La diversidad cultural de la ciudad se refleja igualmente en iniciativas como el recorrido Museo al Park Way, actividades ambientales en la huerta de Maloka, la Bienal Internacional de Artes para la Infancia y jornadas de salud y servicios en San Cristóbal.

Todas estas propuestas cuentan con el respaldo de instituciones como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá y BibloRed. Los eventos buscan no solo entretener, sino también fortalecer el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la integración social de la capital, brindando oportunidades para compartir, aprender y celebrar la riqueza artística de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales eventos culturales gratis en Bogotá del 16 al 22 de octubre de 2026?

Durante esta semana, Bogotá ofrece una programación cultural gratuita que incluye el Festival Reverso Bogotá, el aniversario del Centro Felicidad Chapinero, el XXIX Festival Ópera al Parque, el Tortazo Sonidos Globales en La Media Torta, la feria y recorrido Museo al Park Way, la Minga de Saberes y Resistencia, y el lanzamiento de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia, entre otros. Todos estos eventos son posibles gracias al apoyo de entidades como la SDCRD, FUGA, Idartes e IDPC, y permiten la participación de públicos diversos sin costo de ingreso.

¿Cómo acceder a la programación de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá 2026?

La tercera edición de la Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá tendrá lugar entre el 18 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, en diferentes espacios culturales de la ciudad. De acuerdo con la información de Idartes, la programación completa se puede consultar a través del portal oficial de la Bienal en nidos.gov.co/bienal-2026/programacion, donde encontrará detalles sobre talleres, actividades artísticas, horarios y lugares para participar en el evento sin costo alguno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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