Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha enfocado sus esfuerzos en promover el autocuidado y bienestar entre las mujeres, especialmente aquellas que enfrentan el cáncer. El 14 de octubre, directivas de la Secretaría Distrital de la Mujer participaron activamente en el armado de kits para el programa ‘Luzca Bien, Siéntase Mejor’, gestionado por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Según información de la Secretaría Distrital de la Mujer, estos kits han sido elaborados cuidadosamente para responder a las necesidades específicas de pacientes oncológicas.

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Cada uno de los kits contiene productos de higiene, cuidado facial y corporal, protección solar y elementos de maquillaje. Se incluyen limpiador y tónico facial, crema dental, desodorante, hidratante, jabón, tónico capilar, protector solar, base, polvo, sombras, delineador, producto para cejas, labial, rubor y sérum, empacados en una tula, según reportó el programa. Esta variedad busca cubrir las distintas demandas durante el proceso de tratamiento, reconociendo los cambios físicos derivados de la enfermedad.

Los kits hacen parte de los talleres gratuitos de ‘Luzca Bien, Siéntase Mejor’, en los que las participantes aprenden sobre autocuidado y cómo sobrellevar los cambios en su piel e imagen tras los tratamientos. El propósito central es reforzar la autoestima y acompañar emocionalmente a las mujeres durante este periodo, respetando siempre la autonomía de cada una en la manera de afrontar el cáncer.

La Secretaría Distrital de la Mujer ha estado presente en cuatro encuentros de este programa. Dos actividades resaltan porque estuvieron dirigidas a grupos especialmente vulnerables: mujeres con cáncer privadas de la libertad, así como mujeres que ejercen actividades sexuales pagadas, y otro grupo compuesto por mujeres con cáncer y discapacidad visual. Además del apoyo logístico, la secretaría acompañó estos espacios con atención profesional y servicios especializados.

La jornada del 14 de octubre coincidió con la proximidad del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre. Esta fecha impulsa la importancia de la detección temprana y el acceso oportuno a tratamientos, siendo el cáncer de mama una de las principales causas de mortalidad femenina en el país, de acuerdo con información del programa.

‘Luzca Bien, Siéntase Mejor’ ha trabajado durante 18 años en Colombia, según datos de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, llegando a cerca de 28.000 pacientes en 14 ciudades. Cerca de 20 empresas del sector contribuyen mediante aportes económicos, donación de productos y voluntariado, sumándose el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá como aliado. La mayoría de voluntarias son mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes orientan los talleres con el apoyo de diversas instituciones hospitalarias. Para muchas participantes, estos encuentros son también una oportunidad de conocer los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer y obtener orientación profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa ‘Luzca Bien, Siéntase Mejor’ y cómo ayuda a mujeres con cáncer?

El programa ‘Luzca Bien, Siéntase Mejor’ es una iniciativa de responsabilidad social de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI. Según cifras compartidas por el programa, en 18 años ha acompañado a cerca de 28.000 pacientes en 14 ciudades, ofreciendo talleres gratuitos y kits de autocuidado y maquillaje adaptados a las necesidades de las pacientes oncológicas, con el objetivo de fortalecer su autoestima y bienestar durante los tratamientos.

¿Cómo participa la Secretaría Distrital de la Mujer en los talleres de autocuidado para mujeres con cáncer?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de la Mujer, esta entidad está presente en el armado de los kits y acompaña los talleres con sus servicios y profesionales. Ha estado en cuatro espacios junto al programa, apoyando especialmente a mujeres con cáncer que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como aquellas privadas de la libertad o con discapacidad visual, brindando atención integral más allá de los productos entregados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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