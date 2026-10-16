Por: Portal Bogotá

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La más reciente edición de la Megaferia de Empleo de Bogotá, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), fue un evento que captó la atención y la participación de 14.000 ciudadanos en búsqueda de oportunidades laborales. De acuerdo con información de la página oficial de la Alcaldía, la jornada se llevó a cabo el miércoles 15 de octubre de 2026 y se diseñó como un espacio clave para acercar a quienes buscan empleo con empresas que demandan nuevo talento. Esta estrategia pone en contacto a la ciudadanía con el mercado laboral de forma directa, democratizando el acceso y ayudando a reducir las barreras que muchas veces suelen enfrentar las personas a la hora de aspirar a un puesto de trabajo.

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Durante el evento, más de 180 empresas provenientes de distintos sectores económicos hicieron parte activa de la feria, ofreciendo un total de 18.000 vacantes. Este dato, suministrado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, muestra la amplitud de la convocatoria y la variedad de perfiles buscados, lo cual permitió que personas con diferentes niveles de formación y experiencia pudieran encontrar opciones ajustadas a sus intereses laborales.

Además, la Agencia Distrital de Empleo —una de las entidades vinculadas a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico— anunció que continuará impulsando conexiones entre ciudadanos y empresas en futuras jornadas y a través de otros canales. En ese sentido, los ciudadanos pueden conocer detalles sobre próximas convocatorias y acceder a servicios de orientación laboral accediendo al portal oficial de la Secretaría (https://desarrolloeconomico.gov.co/), donde se mantiene actualizada la información sobre eventos y canales de atención.

Por otro lado, se sugiere a los interesados en permanecer informados sobre nuevas oportunidades y recomendaciones para enfrentar procesos de selección, que consulten el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Allí, de acuerdo con la Alcaldía, los usuarios pueden acceder a convocatorias a cursos gratuitos, pautas para elaborar un buen currículo y noticias sobre vacantes que se ajusten a distintos perfiles. Así, la ciudad sigue apostando por estrategias que permitan reducir el desempleo y aportar al bienestar de sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la Megaferia de Empleo de Bogotá?

La inscripción y participación en la Megaferia de Empleo de Bogotá se gestionan a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Según la Alcaldía, allí se publican las convocatorias con fechas, requisitos y la lista de empresas participantes. Para inscribirse y consultar detalles sobre próximas ediciones o jornadas laborales, los ciudadanos deben consultar el sitio web oficial de la secretaría.

¿Qué servicios ofrece la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá?

La Agencia Distrital de Empleo, que depende de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ofrece servicios orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a oportunidades laborales. Según datos publicados por la entidad, estos servicios incluyen orientación laboral, difusión de ofertas de empleo, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y herramientas prácticas para mejorar la hoja de vida y afrontar procesos de selección. Todo ello con el objetivo de conectar el talento local con las necesidades de las empresas en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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