Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de su iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, presenta una nueva oportunidad laboral con la jornada de empleabilidad llamada ACTIVOS, la cual se llevará a cabo el lunes 30 de noviembre. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, esta convocatoria pone a disposición de la ciudadanía más de 500 vacantes en distintos sectores económicos, y representa una alternativa real para quienes buscan empleo en la capital colombiana.

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ACTIVOS reunirá empresas y aspirantes entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía en el Centro de Encuentro de Víctimas Bosa, ubicado en Calle 69A Sur No. 92-47, en el sector El Recreo, Metrovivienda. Esta jornada tiene el objetivo de conectar a quienes están en la búsqueda de trabajo con vacantes disponibles en áreas como operaciones, administración, venta al público, logística, producción, construcción y atención al cliente, entre muchas otras. La información oficial detalla que los perfiles requeridos incluyen cargos operativos y técnicos, así como posiciones en áreas comerciales, administrativas y de producción. Entre los roles ofertados se encuentran cajeros, asesores de call center, conductores, auxiliares de ruta, técnicos electricistas, analistas de compras, operarios de producción y maestros de obra, por mencionar solo algunos.

La convocatoria contempla perfiles para personas con diferentes niveles de estudios, desde básica primaria hasta formación universitaria, según la vacante a la que se aspire. En cuanto a la experiencia previa, hay opciones para quienes no la poseen, así como también vacantes que requieren desde seis meses hasta un año o más en el campo respectivo. Los interesados deben confirmar su asistencia a través de un formulario en línea proporcionado en el aviso de la Alcaldía. Además, el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ ofrece información constantemente actualizada sobre procesos de selección, consejos de empleabilidad, invitaciones a cursos gratuitos y pautas para elaboración de hojas de vida, lo que facilita el acceso y la preparación para quienes buscan un empleo en la ciudad.

Esta jornada se suma a otras estrategias de inclusión y dinamización laboral promovidas en Bogotá, demostrando un compromiso continuo con la generación de oportunidades y el apoyo a los ciudadanos en su búsqueda de empleo, según destaca la fuente oficial mencionada.

¿Cuándo y dónde se realiza la jornada laboral de ACTIVOS en Bogotá?

La jornada laboral de ACTIVOS tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., en el Centro de Encuentro de Víctimas Bosa, localizado en la Calle 69A Sur No. 92-47, sector El Recreo, Metrovivienda, según datos publicados por la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuáles son los requisitos de experiencia y formación para aplicar a las vacantes de ACTIVOS?

De acuerdo con la información oficial, los requisitos para inscribirse a las vacantes varían según el cargo: algunos puestos requieren solo formación básica primaria y no exigen experiencia previa, mientras que otros pueden solicitar educación profesional y entre seis meses y un año o más de experiencia en el área específica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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