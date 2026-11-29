Por: Portal Bogotá

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La estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), continúa abriendo espacios de crecimiento para la ciudadanía mediante el desarrollo de los Grupos Impulsa, enfocados en el programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Según información de la SDIS, estos espacios gratuitos de formación tienen como objetivo complementar las transferencias monetarias mediante el fortalecimiento de habilidades y la promoción de la inclusión social y productiva.

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Desde su inicio en 2024, los Grupos Impulsa han abierto rutas formativas en áreas como alfabetización digital, educación financiera, marketing digital y fortalecimiento empresarial. Según la SDIS, en el año 2026, más de 2.500 personas han transitado por estos procesos, orientados a dotar a los ciudadanos de nuevas capacidades que impulsen su autonomía económica y social. Aunque el público principal de la estrategia son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado, la participación se encuentra abierta a quienes deseen fortalecer sus conocimientos o desarrollar proyectos personales.

La dinámica de cada ciclo de formación consta de tres encuentros de tres horas, a los que deben asistir los participantes para recibir una certificación que pueden incluir en su hoja de vida como experiencia en educación no formal, lo que representa un valor agregado para sus procesos de empleabilidad o sus emprendimientos.

De acuerdo con la información proporcionada por la SDIS, las rutas de aprendizaje varían para responder a las necesidades específicas de distintos grupos, incluyendo personas mayores –para quienes se imparten contenidos sobre alfabetización digital, uso del celular, billeteras digitales y prevención de fraudes–, personas con discapacidad, mujeres y personas cuidadoras, jóvenes y población LGBTI. En todos los casos, la formación hace énfasis en habilidades de comunicación efectiva, competencias blandas y trabajo en equipo, aspectos esenciales para la inclusión y el desarrollo personal y colectivo.

El componente de fortalecimiento empresarial es transversal, permitiendo que quienes tienen un emprendimiento accedan a herramientas que les ayuden a consolidarlo o a iniciar nuevas ideas productivas. Para la formación, la SDIS trabaja de manera articulada con entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Quienes tengan interés en vincularse pueden inscribirse mediante un formulario, solicitar información en la línea telefónica (601) 380 83 30 (opción 6) o en las redes oficiales de la SDIS. Así, Bogotá articula apoyos económicos del Ingreso Mínimo Garantizado con formación y acompañamiento, enfocados en promover la inclusión y combatir la pobreza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá y cuáles son sus beneficios?

El Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá es una estrategia de la Secretaría Distrital de Integración Social orientada a brindar apoyo económico a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus beneficios está el acceso a transferencias monetarias y a la posibilidad de participar en espacios gratuitos de formación, como los Grupos Impulsa, con el fin de desarrollar habilidades, fortalecer emprendimientos y avanzar hacia la autonomía económica.

¿Cómo se puede participar en los Grupos Impulsa de Bogotá?

Para participar en los Grupos Impulsa de Bogotá, las personas interesadas deben diligenciar el formulario de inscripción disponible, comunicarse a la línea telefónica (601) 380 83 30, opción 6, o consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con la información de la entidad. La participación es gratuita y abierta, aunque está especialmente dirigida a beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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