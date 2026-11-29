Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

La ejecución de Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como el ‘Niño Guerrero’, rompió la cabeza de la estructura criminal más temida de Venezuela, pero dejó intacto el cuerpo. Lejos de desintegrarse, el Tren de Aragua atraviesa una transición violenta marcada por la fragmentación interna, el relevo generacional a sangre y fuego y una feroz competencia por los mercados ilícitos en Sudamérica.

Sigue a PULZO en Discover

Hoy, sus nuevos integrantes buscan borrar todo rastro de los antiguos mandos que rendían cuentas al histórico líder.

Giovanni y Zancudo, el nuevo mando de la criminalidad en Bogotá

En medio de este vacío de poder, el nombre de Giovanni Vicente Mosquera, alias Giovanni, junto con alias Zancudo, emerge como la figura central encargada de asumir las riendas, especialmente en Colombia. Sin embargo, heredar el mando no garantiza el control.

Lee También

La organización dejó hace años de operar como una pirámide de jefe único y hoy enfrenta el reto de mantener cohesionadas sus células internacionales sin una dirección centralizada.

Bogotá se ha convertido en el nodo neurálgico de esta reestructuración. La llegada de una nueva camada de cabecillas, mucho más sanguinarios, ha alterado las reglas del juego en localidades como Santa Fe, Los Mártires, Kennedy y Bosa.

El intento por monopolizar el microtráfico, la extorsión y la trata de personas, redes que captan menores en Venezuela bajo falsas promesas para explotarlas en sectores como el Restrepo, ha desatado purgas internas y guerras abiertas contra bandas locales como Los Satanás, Los Caucanos y Ades.

Esta disputa territorial ha escalado al uso de granadas en zonas concurridas, evidenciando una violencia sin límites, pese a golpes policiales como las recientes capturas de alias Osmer y alias Nairobi.

La guerra también se libra fuera del país

A nivel continental, el Tren de Aragua también libra disputas. En cárceles de Chile, como Rancagua y Colina 2, mantiene una rivalidad con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil por el control penitenciario.

En Brasil, en cambio, habría negociado con el mismo PCC para el tráfico de armas y estrechado vínculos con el Comando Vermelho. Su músculo financiero también es significativo: una facción habría movilizado más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2025 mediante lavado de activos y extorsiones carcelarias.

Los analistas plantean que la megabanda evolucionó hacia un modelo de franquicias criminales, con células y bandas locales que utilizan su nombre para infundir temor. La fragmentación puede debilitar a cada grupo, pero también permite que la organización sobreviva a la caída de sus líderes.

La muerte del ‘Niño Guerrero’ demuestra que el Tren de Aragua puede sobrevivir a su fundador. Por eso, el desafío para las autoridades va más allá de capturar cabecillas: también deben golpear sus finanzas, lavado de dinero y logística.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.