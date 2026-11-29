Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Tolima vivió una jornada de intensa actividad sísmica este domingo 29 de noviembre, de acuerdo con los reportes suministrados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En menos de dos horas, se registraron tres temblores con epicentro en Chaparral, presentando magnitudes de 3.7, 3.8 y 2.9. Los eventos ocurrieron en la mañana, específicamente a las 7:21, 7:58 y 8:52, todos catalogados como movimientos de profundidad superficial. Esta característica indica que el origen del sismo se sitúa cerca de la superficie terrestre, lo que aumenta la posibilidad de que los movimientos sean perceptibles para los habitantes cercanos al epicentro.

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La evidencia de esta secuencia de temblores se suma a la actividad sísmica que ha venido reportándose en el departamento, lo que mantiene atentas a las autoridades y la población de Tolima. El SGC, a través de sus boletines, detalló la magnitud de cada evento, dejando en claro que, aunque la sucesión es inusual en tan corto tiempo, estos registros no permiten determinar, por sí mismos, un escenario de riesgo mayor. Según se ha indicado, no existen hasta el momento reportes oficiales de daños materiales ni personas afectadas tras estos movimientos telúricos.

Ante esta situación, el organismo científico invitó a todas las personas que percibieron los temblores a realizar sus reportes a través de la plataforma Sismo Sentido. Esta herramienta fue creada para recopilar información directa de la ciudadanía sobre la manera en que sienten los movimientos sísmicos y cómo estos son percibidos en diferentes municipios. Dicha información es fundamental para ayudar a entender el impacto de estos eventos y proveer datos útiles para eventuales análisis de riesgo y respuesta.

La reiteración de temblores en un periodo tan corto mantiene la atención sobre Chaparral y el departamento de Tolima, aunque los boletines oficiales señalan que, hasta el momento, no se han presentado consecuencias graves. Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento sísmico y haciendo llamados a la comunidad para evaluar los acontecimientos y reportar cualquier anomalía o daño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los temblores en Tolima son percibidos más intensamente en zonas cercanas al epicentro?

La razón principal por la cual los temblores en Tolima, como los registrados recientemente en Chaparral, se sienten con mayor intensidad en las zonas vecinas al epicentro es su característica de profundidad superficial. De acuerdo con el SGC, esto significa que el origen del sismo está próximo a la superficie terrestre, lo que favorece que los movimientos se transmitan con mayor fuerza, haciéndose más notorios para la población de la región donde ocurre el evento.

¿Qué es la plataforma Sismo Sentido y para qué sirve en caso de temblores?

Sismo Sentido es una herramienta desarrollada por el Servicio Geológico Colombiano que permite a las personas reportar de forma sencilla si sintieron un temblor, así como describir en qué grado fue percibido y en qué municipio ocurrió. Esta plataforma recopila información valiosa, ayudando a las autoridades y al SGC a entender en tiempo real el comportamiento de los movimientos y planear una respuesta adecuada ante eventos sísmicos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.