La historia de Fernando Jesús Garcés Dajud, un hombre que habría tenido acceso a una oficina de la Casa de Nariño sin ser funcionario ni contratista del Estado, desató un nuevo escándalo alrededor del gobierno de Gustavo Petro.
Según reveló Semana, Garcés ocupó durante varios meses la oficina 210, ubicada cerca del despacho presidencial y de la exprimera dama Verónica Alcocer, durante la gestión de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El caso llegó a la Fiscalía luego de que José Alexis Mahecha, exsubdirector del Dapre, denunciara a Rodríguez y a otras personas por presuntas irregularidades relacionadas con la influencia de Garcés.
La denuncia estaría respaldada por chats y audios en los que, supuestamente, se escuchan instrucciones para adecuar el despacho del lobista y gestionar reuniones con altos funcionarios y diplomáticos. También solicitó investigar posibles contrataciones relacionadas con el hombre.
Rodríguez reconoció que conocía a Garcés desde su paso por el Congreso y aseguró que era el propio Petro quien lo citaba en Palacio, donde debía esperar para ser atendido. Negó que tuviera una oficina asignada y defendió la legalidad de las contrataciones realizadas durante su administración.
Además, cuestionó la actuación de Mahecha y aseguró que había advertido sobre posibles irregularidades en nombramientos y contratos tramitados sin su autorización.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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