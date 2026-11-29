La historia de Fernando Jesús Garcés Dajud, un hombre que habría tenido acceso a una oficina de la Casa de Nariño sin ser funcionario ni contratista del Estado, desató un nuevo escándalo alrededor del gobierno de Gustavo Petro.

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Según reveló Semana, Garcés ocupó durante varios meses la oficina 210, ubicada cerca del despacho presidencial y de la exprimera dama Verónica Alcocer, durante la gestión de Angie Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El caso llegó a la Fiscalía luego de que José Alexis Mahecha, exsubdirector del Dapre, denunciara a Rodríguez y a otras personas por presuntas irregularidades relacionadas con la influencia de Garcés.

La denuncia estaría respaldada por chats y audios en los que, supuestamente, se escuchan instrucciones para adecuar el despacho del lobista y gestionar reuniones con altos funcionarios y diplomáticos. También solicitó investigar posibles contrataciones relacionadas con el hombre.

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Rodríguez reconoció que conocía a Garcés desde su paso por el Congreso y aseguró que era el propio Petro quien lo citaba en Palacio, donde debía esperar para ser atendido. Negó que tuviera una oficina asignada y defendió la legalidad de las contrataciones realizadas durante su administración.

Además, cuestionó la actuación de Mahecha y aseguró que había advertido sobre posibles irregularidades en nombramientos y contratos tramitados sin su autorización.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.