La defensa del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo aseguró que todavía no ha recibido una comunicación formal de la Fiscalía sobre la investigación por presunto abuso que se adelanta en su contra. Así lo manifestó la abogada Diana Muñoz, integrante de su equipo jurídico, durante una entrevista con Caracol Radio, en la que cuestionó la falta de información sobre los señalamientos.

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La jurista sostuvo que tanto ella como sus colegas han expresado en varias oportunidades la disposición de Caicedo para atender los requerimientos de las autoridades. Incluso, recordó que el pasado 5 de noviembre acudieron a una reunión en las instalaciones de la Fiscalía para reiterar esa voluntad. Por eso, consideró que el procedimiento adelantado contra el exmandatario habría sido innecesario.

Uno de los asuntos que deberá resolverse es la eventual extradición de Caicedo, pues las autoridades españolas tendrán que decidir si aceptan la solicitud para que sea trasladado a Colombia. Muñoz señaló que la defensa espera contar con una oportunidad procesal para demostrar que su representado está dispuesto a comparecer. También indicó que todavía no es posible anticipar las consecuencias jurídicas del caso, pues, según explicó, ni siquiera se ha formulado imputación.

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La abogada agregó que desconocen las pruebas que sustentan la investigación y que, hasta ahora, la información que manejan proviene de lo publicado por los medios de comunicación. Según su versión, han solicitado repetidamente a la Fiscalía conocer los hechos denunciados, pero no han obtenido una respuesta que les permita estructurar su estrategia jurídica. Ante esa situación, acudieron a una acción de tutela para acceder al contenido de la denuncia.

En ese trámite, de acuerdo con el relato de Muñoz, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte les respondió que el documento no aparecía en la carpeta del proceso. La jurista también afirmó que la entidad habría requerido al abogado que se presentó como representante de las víctimas para que entregara la denuncia, pero este manifestó que desconocía su procedencia. “Fíjense que la denuncia que circula en medios de comunicación, a voces de la Fiscalía, no existe”, aseguró.

Durante la entrevista, Muñoz también planteó la posibilidad de que los señalamientos tengan un trasfondo político. Aunque aclaró que su trabajo se concentra en los aspectos jurídicos, indicó que Caicedo ha enfrentado más de 700 procesos durante su trayectoria política y que, según ella, ha salido adelante en esos casos. La defensa, insistió, no busca impedir las actuaciones de las autoridades, sino tener la oportunidad de controvertir la información. Finalmente, calificó como especialmente grave que una persona menor de edad pudiera ser instrumentalizada en medio de este proceso.

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