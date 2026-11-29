Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El departamento de Tolima volvió a vivir momentos de atención este domingo 29 de noviembre, cuando un nuevo sismo sacudió la región en horas de la mañana. De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico ocurrió a las 7:58 a. m., alcanzando una magnitud de 3.8 y con epicentro localizado en el municipio de Chaparral. El informe de la entidad detalla que el temblor tuvo una profundidad superficial, lo que implica que el evento sucedió cerca de la superficie de la tierra, lo que suele incrementar la posibilidad de que sea sentido en las poblaciones cercanas al epicentro.

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Según el boletín actualizado publicado por el Servicio Geológico Colombiano, este sismo representa el segundo ocurrido en el Tolima durante la misma jornada dominical. La recurrencia de estos fenómenos en una sola mañana llevó a que las autoridades y también los habitantes de la zona mantuvieran la atención puesta sobre los reportes oficiales. La importancia de la profundidad del sismo radica, precisamente, en su potencial para ser percibido por la comunidad, aunque hasta el momento no se ha informado sobre daños materiales o personales tras el evento.

El SGC, como máximo responsable del monitoreo sísmico en Colombia, difundió la información y abrió canales para que la ciudadanía registrara las sensaciones o impactos vividos a través de su plataforma de sismos sentidos. Esta instrucción busca recopilar datos sobre la percepción del movimiento en diferentes municipios, lo que resulta útil para estudios posteriores y la evaluación de riesgos futuros.

Por el momento, ninguna entidad reportó heridos ni afectaciones en infraestructura en el Tolima. Sin embargo, la actividad sísmica reiterada ha vuelto a poner el foco en el departamento. Organismos de atención permanecen atentos a cualquier eventualidad y a los reportes ciudadanos que contribuyan a dimensionar el alcance de los movimientos telúricos.

¿Qué consecuencias tiene un temblor superficial como el registrado en Tolima?

Un temblor superficial, como el que se informó en Tolima por parte del Servicio Geológico Colombiano, sucede cerca de la superficie de la tierra, lo que facilita que las vibraciones se perciban con mayor intensidad en las áreas cercanas al epicentro. Aunque estos sismos pueden sentirse más, el reporte oficial no señaló daños ni personas lesionadas tras el evento.

¿Cómo reportar que sintió un sismo ante el Servicio Geológico Colombiano?

Después de registrar un temblor, el Servicio Geológico Colombiano invita a quienes sintieron el movimiento a ingresar a su plataforma de sismos sentidos. Allí se pueden aportar datos valiosos sobre cómo se percibió el temblor en cada municipio, información que contribuye al monitoreo y comprensión de los fenómenos sísmicos en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.