Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En los primeros cien días de la administración de Abelardo de la Espriella, la autodenominada “guerra frontal” contra el narcoterrorismo ha tomado forma, aunque hasta ahora se percibe más como un montaje propagandístico que una confrontación a gran escala. Según los reportes y análisis recogidos en las últimas semanas, la estrategia del Gobierno se ha centrado en un ritmo moderado de operaciones militares, con un bombardeo semanal y la participación del jefe de Estado en operativos policiales nocturnos, con lo que busca proyectar una imagen de fuerza y acción inmediata. Sin embargo, a juicio de especialistas citados, el despliegue apenas comienza y no se corresponde todavía con la contundente “guerra frontal” prometida en campaña.

Sigue a PULZO en Discover

La cooperación internacional con Estados Unidos es un eje relevante de la política de seguridad, orientada a la compra de armamento avanzado, escudos antidrones y sistemas de inteligencia artificial. De acuerdo con el análisis, esta alineación responde más a intereses estadounidenses, en particular al fortalecimiento de su industria tecnológica y al control de recursos estratégicos, que a las verdaderas necesidades de seguridad de Colombia.

Recientemente, el país vivió una ola de violencia, con seis atentados en tres días, siendo el más grave la explosión de un carro bomba en el Meta. Estos hechos se relacionan con la respuesta de los grupos armados ilegales ante la escalada retórica y militar del Gobierno, que incluye amenazas de sometimiento o liquidación. La Fuerza Pública responde a los ataques, pero, según los expertos entrevistados, no demuestra capacidad de control sostenido del orden público, y sus operaciones revelan más una reacción a hechos consumados que una estrategia de prevención estructurada.

En cuanto a los bombardeos sobre campamentos de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias y el clan del Golfo, la evaluación es crítica: aunque logran eliminar pequeños grupos, no afectan la estructura fragmentada y flexible de estas organizaciones. Las nuevas formas de violencia en Colombia se caracterizan por redes dispersas y alianzas heterogéneas que difícilmente se neutralizan solo con dispositivos de guerra.

El abandono de acuerdos y mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la posible reintegración de excombatientes a la ilegalidad, sumado al posible incremento de operaciones conjuntas con Estados Unidos o injerencia israelí, plantea dudas sobre el rumbo de Colombia. El artículo citado concluye que los resultados operacionales actuales tienen impacto simbólico, pero no resuelven de fondo el complejo entramado criminal que une actores armados, sectores económicos e incluso funcionarios estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tan efectiva ha sido la política de “guerra frontal” de Abelardo de la Espriella en sus primeros cien días?

La eficacia de la política de “guerra frontal” aún es limitada, evaluando los primeros cien días de Gobierno. Aunque hay un esfuerzo visible por aumentar la presencia militar y realizar bombardeos contra grupos ilegales, especialistas dicen que los impactos han sido principalmente simbólicos y no han dañado de forma estructural a las organizaciones criminales, que operan ahora en redes dispersas y con métodos modernos.

¿Qué impacto tiene la cooperación con Estados Unidos en la seguridad y soberanía de Colombia?

La cooperación con Estados Unidos, orientada principalmente al refuerzo tecnológico y militar, responde prioritariamente a intereses estadounidenses, como la protección de cadenas de suministro de minerales críticos y el fortalecimiento de su industria. Esto ha provocado dudas sobre si estas acciones verdaderamente favorecen la seguridad interna de Colombia o si, por el contrario, subordinan las prioridades nacionales a agendas externas.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.