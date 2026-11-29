Por: El Espectador

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En medio de una semana marcada por una ola de violencia y atentados en diferentes regiones del país, Villavicencio fue escenario de un suceso que pasó casi desapercibido pero que pone sobre la mesa las preocupaciones de seguridad. Según los hechos reportados, previo al atentado perpetrado el lunes contra la Gobernación del Meta, tanto ciudadanos como miembros de la fuerza pública recibieron, a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, una imagen que mostraba lo que parecía ser un cilindro bomba. En la fotografía se podía leer el mensaje “500 kilos de revolución”, lo que aumentó la alarma entre la población local. Hasta el momento, las autoridades aún se encuentran verificando la autenticidad de esta imagen y el mensaje difundido. De acuerdo con los reportes recogidos, se presume que detrás de este envío estarían integrantes de una de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que operan en esa zona del país.

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El presidente Abelardo de la Espriella, quien asistió el martes a un consejo de seguridad que tuvo lugar en Villavicencio, fue puesto al tanto de este episodio. La cadena de acontecimientos releva el clima de tensión y la capacidad de los grupos armados ilegales para influir en la percepción y el temor en la comunidad local, utilizando canales digitales para intimidar antes de cometer ataques. Esta situación se da en simultáneo con otros hechos violentos que han tenido lugar en distintas regiones, contribuyendo a la percepción de inseguridad ciudadana y planteando desafíos constantes a las autoridades regionales y nacionales.

En otro plano, durante estos días en los que se perfilan decisiones clave de cara a las próximas elecciones regionales de 2027, se han agudizado las divisiones en el partido Salvación Nacional. De acuerdo con información confirmada, se han presentado críticas dirigidas a Enrique Gómez, jefe del partido y senador, por el manejo de las decisiones internas. Varios militantes han manifestado sentirse marginados del proceso y poco escuchados, lo que ha resultado en cuestionamientos públicos. Cabe destacar que esta colectividad, que cuenta con cinco curules en el Congreso —cuatro en Senado y una en Cámara—, representa una pieza estratégica para la estabilidad de la actual administración, razón por la cual se están evaluando mecanismos para reducir las tensiones internas y fortalecer la unidad partidista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mensaje difundieron las disidencias de las FARC en Villavicencio antes del atentado?

Según los hechos reportados en Villavicencio, horas antes del ataque a la Gobernación del Meta, civiles y miembros de la fuerza pública recibieron una imagen que circuló por Whatsapp. La fotografía mostraba un supuesto cilindro bomba y llevaba el mensaje “500 kilos de revolución”, atribuido a presuntos integrantes de una de las disidencias de las FARC que actúan en la zona. Las autoridades aún verifican la veracidad de la imagen y la autoría del envío.

¿Por qué hay divisiones internas en el partido Salvación Nacional y cómo afectan a la administración actual?

De acuerdo con la información recogida, en el partido Salvación Nacional existe actualmente un ambiente de inconformidad por parte de algunos de sus militantes, quienes critican a Enrique Gómez, líder de la colectividad, por su forma de dirigirla. Estos miembros consideran que las decisiones se toman sin escuchar la diversidad de voces. La relevancia de este partido, con cinco curules en el Congreso, radica en que es una ficha importante para la gobernabilidad del gobierno actual, motivo por el que buscan resolver las diferencias internas.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.