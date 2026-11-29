Un nuevo temblor se registró en la mañana de este domingo 29 de noviembre en el departamento del Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3,7 y su epicentro fue ubicado en jurisdicción del municipio de Chaparral, en el sur del departamento.

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De acuerdo con el reporte oficial, el evento ocurrió a las 7:21 de la mañana y tuvo una profundidad superficial. Esta característica corresponde a los sismos cuyo foco se encuentra a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Además, ciudadanos reportaron que el movimiento se sintió en otras ciudades, entre ellas Ibagué y Armenia.

(Vea también: Temblor de magnitud 3,9 se registra en la madrugada del 26 de noviembre en Istmina, Chocó, según el SGC)

Chaparral ya había sido escenario de otro movimiento sísmico durante la misma semana. El jueves 26 de noviembre, el SGC informó sobre un evento de magnitud 3,1, registrado a las 8:11 de la mañana y localizado aproximadamente a 17 kilómetros del área urbana de ese municipio.

En aquella oportunidad, el organismo también reportó una profundidad superficial. Con el movimiento de este domingo, el sur del Tolima vuelve a registrar actividad sísmica que ha sido percibida, según los reportes ciudadanos, en diferentes zonas de la región y municipios cercanos.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de estos fenómenos y actualiza la información sobre su magnitud, profundidad y ubicación. Aunque los temblores pueden sentirse con distinta intensidad dependiendo de la distancia al epicentro y las condiciones del terreno, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

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