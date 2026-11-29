Un nuevo ataque contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encendió las alarmas en Barranquilla. Un dragoneante de la Penitenciaría El Bosque fue atacado a tiros cuando llegaba a su vivienda, en el barrio Carrizal, en el sur de la ciudad, después de terminar su turno de servicio. Las primeras versiones indican que varios hombres armados lo habrían seguido desde que salió del centro penitenciario.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con una fuente cercana al caso, citada por La FM y que pidió mantener su identidad en reserva, los delincuentes interceptaron al funcionario cuando estaba cerca de su domicilio. “El compañero soltaba turno de servicio, al parecer lo siguieron desde que salió del penal y llegando a su domicilio lo interceptaron, con cinco impactos de bala contra su humanidad”, relató la fuente sobre la violenta agresión.

El dragoneante fue trasladado a un centro asistencial, pero hasta el momento no se conoce con certeza su estado de salud. Según las primeras informaciones, recibió disparos en la espalda y en el pómulo izquierdo. El ataque provocó preocupación entre los trabajadores penitenciarios, quienes han denunciado amenazas y situaciones de riesgo relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Lee También

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), rechazó el nuevo hecho de violencia y advirtió sobre la falta de garantías para quienes trabajan en las cárceles del país. A través de su cuenta en X, el dirigente sindical manifestó: “Barranquilla y el país se convirtieron en zona de violencia en contra de los trabajadores penitenciarios, ya lo habían advertido. Otro sicariato en contra de trabajador del INPEC, no hay garantías”.

La situación se agravó con otro hallazgo registrado el 20 de noviembre, hacia las 5:45 de la tarde. Un hombre que se movilizaba en motocicleta dejó una cava de icopor frente a la cárcel Modelo de Barranquilla, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. En su interior encontraron restos humanos y un nuevo panfleto con amenazas dirigidas a los guardianes del Inpec, especialmente a integrantes del Grupo de Comando de Reacción Inmediata (CRI), así como a sus familiares. “Dejen de estar dándole mala vida a los presos, recuerden que ustedes también tienen familia”, decía parte del mensaje.

Ante este panorama, la Unión de Trabajadores Penitenciarios pidió a las autoridades esclarecer los ataques y activar medidas urgentes de protección para los funcionarios y sus familias. El sindicato también había solicitado la intervención del presidente Abelardo De La Espriella, del Ministerio de Justicia y de la Dirección de la Policía. El nuevo atentado contra el dragoneante de El Bosque aumenta la preocupación por la seguridad de los trabajadores penitenciarios en Barranquilla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.