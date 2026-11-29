Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una revelación impactante realizó el expresidente Ernesto Samper Pizano al rememorar uno de los episodios más delicados de su tiempo como jefe de Estado. En entrevista con el periodista Beto Coral, Samper relató que, por temor a ser detenido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), emprendió un viaje a Nueva York con una pastilla de cianuro en el bolsillo. Explicó que el motivo de su desplazamiento era asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la intención de manifestar su inconformidad frente a la política antidrogas de Estados Unidos.

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La tensión comenzó cuando, tras habérsele cancelado la visa por razones políticas, Samper fue advertido sobre un posible hallazgo de sustancias ilícitas en el avión de la Fuerza Aérea que lo transportaría. De acuerdo con sus palabras, la advertencia surgió la noche previa a la salida prevista. Recibió información según la cual se habrían colocado estupefacientes en la aeronave con el fin de ser descubiertos cuando llegara al aeropuerto de Nueva York, desatando así un escándalo diplomático e incluso su captura.

Ante esta posibilidad, Samper optó finalmente por abordar un avión comercial de la aerolínea Avianca. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la decisión extrema que tomó antes de partir: solicitó a su médico que le preparara una pastilla de cianuro, la cual llevó consigo en el bolsillo trasero. Según contó el propio Samper, tenía la intención de recurrir a esa medida si era apresado durante el viaje: "Si me hubieran cogido o apresado, yo, me hubiera metido la pastilla". El exmandatario señaló que su médico le advirtió sobre las graves consecuencias de una dosis incorrecta de cianuro, evidenciando la seriedad y el riesgo de la situación.

Al referirse a quién habría introducido la droga en el avión, Samper mencionó que sospechaba principalmente de opositores políticos y figuras que, a su juicio, conspiraban en su contra. Entre los señalados, mencionó al entonces embajador de Estados Unidos Myles Frechette, a la DEA y a la Fiscalía General de la Nación de esa época. Estas afirmaciones, no obstante, corresponden a su versión personal. Además, el exmandatario evocó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como uno de los momentos más difíciles de su presidencia, un recordatorio de las tensiones políticas y diplomáticas que definieron su Gobierno. Según la entrevista citada, sus declaraciones han reavivado el debate sobre los conflictos y desafíos que enfrentó durante su administración.

¿Por qué Ernesto Samper llevó una pastilla de cianuro a su viaje a Nueva York?

De acuerdo con la entrevista otorgada a Beto Coral, Samper decidió portar una pastilla de cianuro por temor a ser detenido al llegar a Nueva York, luego de recibir una advertencia sobre la posible siembra de drogas en el avión oficial. Ante ese riesgo y la posibilidad de un montaje en su contra que terminara con su captura por parte de autoridades estadounidenses, Samper vio la pastilla como una medida extrema para evitar caer preso.

¿Quiénes eran los principales sospechosos del supuesto montaje contra Ernesto Samper?

Según manifestó Samper en la entrevista mencionada, él sospechaba de varios de sus contradictores políticos y de sectores que, en su opinión, conspiraban contra su Gobierno. Entre los mencionados estaban el embajador estadounidense Myles Frechette, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación de aquella época, aunque estas acusaciones corresponden únicamente a su versión de los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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