El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó nuevos detalles en El Tiempo sobre el asalto al almacén Éxito de la ciudad, que terminó con un presunto delincuente muerto y otros dos capturados durante un operativo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes). El mandatario explicó cómo las autoridades lograron reconstruir los movimientos de los responsables y qué elementos permitieron establecer la posible participación de personas que no habían sido identificadas durante las horas que duró la retención de empleados y clientes.

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Sobre el enfrentamiento que terminó con la muerte de uno de los señalados asaltantes, el alcalde explicó que ocurrió cuando el hombre se enfrentó a los integrantes del Copes. “Esa persona se enfrenta a los miembros del Copes”, aseguró. En el intercambio de disparos también resultó herido en un brazo el comandante de esa unidad, un coronel que participaba en el operativo.

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El mandatario destacó que las cámaras de seguridad y las herramientas tecnológicas fueron determinantes para avanzar en la investigación. “La tecnología jugó un papel fundamental, identificando las placas de los carros e identificando los rostros de los implicados”, afirmó. Según explicó, los responsables utilizaron antifaces y overoles negros durante el asalto, por lo que los investigadores tuvieron que apoyarse en diferentes recursos para establecer quiénes estaban detrás del hecho.

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Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades fue que los involucrados mantuvieron sus rostros cubiertos durante toda la operación. De acuerdo con el alcalde, los investigadores analizaron ese comportamiento y concluyeron que posiblemente buscaban evitar ser reconocidos por personas de su entorno. “Son personas que no querían ser reconocidas y que posiblemente tenían una doble vida“, manifestó, al explicar que podían tener una vida en sociedad sin que sus conocidos supieran de sus actividades criminales.

El alcalde también contó cómo surgieron las pistas que llevaron a identificar a los dos hombres que finalmente fueron capturados. Según los testimonios recopilados entre las personas que permanecieron retenidas, cuando se acercaba la hora del rescate aparecieron dos individuos a quienes nadie había visto durante el día. “Supusieron que eran otros rehenes que estaban escondidos”, relató el mandatario sobre la primera impresión que tuvieron quienes permanecían dentro del establecimiento.

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Frente a la investigación, el alcalde sostuvo que existen elementos que vincularían a los capturados con el asalto y aseguró que uno de los señalados habría tenido un papel de liderazgo dentro del centro comercial. Por eso, pidió a la Fiscalía profundizar cuanto antes en las indagaciones para esclarecer la participación de cada involucrado y establecer cómo se desarrolló el plan criminal, desde el intento de hurto a un carro de valores hasta la posterior retención de las personas en el Éxito.

Finalmente, el mandatario se refirió al dolor de la esposa del hombre señalado y pidió que las autoridades entreguen respuestas sobre lo sucedido. “Hemos pedido a la Fiscalía que cuanto antes haga la profundización en esas investigaciones y se le pueda dar respuesta cuanto antes a la esposa, que hoy vive ese dolor”, expresó. Sin embargo, insistió en que, desde su perspectiva, no hay dudas sobre la participación del hombre en los hechos: “Eso está corroborado”, concluyó.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.