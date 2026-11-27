Un mensaje enviado a las 12:24 de la madrugada del 25 de noviembre fue interpretado como un ultimátum por los investigadores que reconstruyeron la toma de rehenes en el almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena. “A primera hora de la mañana será diferente, he dicho”, advirtieron los secuestradores, después de más de 17 horas de negociaciones con las autoridades.

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La comunicación fue expuesta durante la audiencia de judicialización de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos hombres capturados tras el operativo. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía y conocida por El Tiempo, para ese momento 76 personas permanecían dentro del establecimiento, mientras que 11 mujeres habían recuperado su libertad mediante la mediación del Gaula.

Los responsables exigían 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla para facilitar su huida. Además, amenazaban con activar explosivos que, según afirmaban, habían instalado en los accesos del supermercado.

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Las amenazas que recibieron las autoridades

La primera comunicación con las exigencias llegó hacia las 9:30 de la mañana del martes 24 de noviembre. Una de las mujeres liberadas, Francisca Susana Marulanda Cardona, salió del establecimiento con un panfleto que contenía las condiciones impuestas por los hombres armados.

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Posteriormente, otras personas recuperaron su libertad y entregaron nuevos mensajes en los que se reiteraban las peticiones económicas y logísticas. Los secuestradores también advirtieron que tenían explosivos en las entradas y personas junto a las puertas.

“Todos aquí estarán bien y saldrán bien si hacen todo lo que les pedimos y cumplen. Aclaro, tengo explosivos en todas las entradas y personas en todas las puertas”, decía uno de los mensajes expuestos durante la diligencia judicial.

En otro audio, los responsables insistieron en que había rehenes junto a los accesos y que cualquier intento de ingreso podía terminar en una tragedia. Las comunicaciones también incluyeron solicitudes de helicópteros y reiteraciones sobre la entrega del dinero y los vehículos.

El ultimátum precedió el ingreso de la Policía

Según El Tiempo, la última mujer liberada durante la negociación fue Deniris Huerta, a las 12:34 de la madrugada. La joven necesitaba insulina debido a que padecía diabetes.

Pese a las liberaciones, la mayoría de las personas continuaba dentro del supermercado. La Fiscalía explicó que las amenazas y el tiempo transcurrido llevaron a las autoridades a considerar agotada la posibilidad de una salida negociada.

Por eso, se preparó un grupo de operaciones especiales de la Policía y funcionarios del Gaula para ingresar al establecimiento. El procedimiento terminó con el rescate de los rehenes, la captura de dos hombres y la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, señalado por los investigadores como uno de los implicados en la toma.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.