Las autoridades recuperaron el control del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, tras un operativo conjunto del Ejército, la Policía y la Armada en el que uno de los cinco asaltantes fue abatido luego de que el grupo rechazara entregarse y liberar a las personas retenidas desde la mañana del martes. En un video de 1 minuto y 53 segundos, el presidente Abelardo de la Espriella resumió la intervención y precisó el motivo de la respuesta letal durante el asalto táctico. “Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y reaccionamos con contundencia”, explicó el mandatario al detallar el desenlace de la crisis.

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De acuerdo con información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, las autoridades adelantaron un intento de salida negociada con dos voceros de la estructura armada mientras, en paralelo, se activaba el despliegue de unidades de fuerzas especiales con apoyo helicoportado tras la medianoche. Para ubicar con precisión a la célula delincuencial dentro del establecimiento, el comando se apoyó en cámaras de seguridad, testimonios de los rehenes liberados durante el día, cámaras térmicas y el análisis de planos, luego de planear la operación en la Base Naval de Cartagena con expertos de inteligencia que registraron que al menos dos de los captores hablaban con acento paisa.

El jefe de Estado señaló que autorizó la intervención tras revisar la situación con la cúpula militar y policial a su llegada a la ciudad. “A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí, en El Éxito, en La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo”, afirmó De la Espriella.

Como resultado del procedimiento, cerca de 50 personas —ubicadas en zonas como parqueaderos, baños, un gimnasio y otros locales comerciales— lograron salir con vida, mientras varias trabajadoras que permanecieron atadas requirieron especial atención médica por crisis nerviosas y otros ciudadanos fueron llevados al Gaula, en el barrio Manga, para rendir declaración. Cuatro de los cinco hombres armados fueron reducidos y permanecen bajo reserva de identidad —aunque al menos dos tendrían antecedentes—, en medio de las indagaciones que apuntan a que el plan inicial era asaltar un carro de valores que llegó media hora antes de lo previsto, lo que llevó a los sujetos vestidos de negro y con armas largas a atrincherarse en la cafetería y exigir entre 5.000 millones y 7.000 millones de pesos.

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