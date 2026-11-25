La intervención que permitió liberar a las personas secuestradas en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, también despertó reacciones en redes sociales. Entre ellas estuvo la de la periodista Vicky Dávila, quien compartió una fotografía de los militares que participaron en el operativo.

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La comunicadora acompañó la imagen con un mensaje en el que reconoció la actuación de los uniformados y los calificó como héroes. Además, hizo referencia al resultado de la operación y al anuncio que el presidente Abelardo de la Espriella entregó durante la madrugada, cuando confirmó que todos los rehenes habían sido rescatados.

En su publicación, Dávila destacó que la liberación se produjo después de una intervención que el mandatario describió como impecable. La fotografía empezó a circular tras conocerse el desenlace de la emergencia, que mantuvo durante varias horas la atención puesta en el establecimiento comercial.

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Héroes👏👏👏👏 ( Éxito de Cartagena) liberados los secuestrados, tras “operación impecable”, le informó al país el presidente @ABDELAESPRIELLA quien estuvo a la cabeza https://t.co/Zk3MYWB7lL — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 25, 2026

De la Espriella entregó el balance del rescate en Cartagena

A la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, el presidente informó que todas las personas retenidas en el Éxito de La Castellana habían recuperado su libertad. También confirmó que uno de los delincuentes fue abatido durante la intervención y que otras cuatro personas fueron capturadas.

El mandatario aseguró que había autorizado el operativo después de que los responsables rechazaran la posibilidad de entregarse y liberar a los secuestrados. La acción conjunta de las autoridades permitió recuperar el control del establecimiento y poner fin a la toma de rehenes.

La milimétrica operación en Cartagena exigió la máxima capacidad de reacción, coordinación y precisión de nuestra Fuerza Pública. Las AFEAU (Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas) de las @FuerzasMilCol y los Comandos de Operaciones Especiales (COPES) de la @PoliciaColombia actuaron coordinadamente para enfrentar a los delincuentes y garantizar la liberación de los ciudadanos. El profesionalismo, la preparación y la contundencia de nuestros uniformados fueron determinantes. Reconocemos también el apoyo del @GaulaMilitares, @GaulaPolicia, @DefensaCivilCo, @PoliciaCtagena, @AlcaldiaCTG @dumek_turbay y todas las instituciones que contribuyeron al éxito de esta acción. ¡Cuando Colombia necesita a los héroes de la Patria, ellos siempre están listos para actuar! — Mindefensa (@mindefensa) November 25, 2026

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