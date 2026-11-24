Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La crisis en el Éxito de La Castellana mantiene a Cartagena en tensión máxima luego de que un grupo de hombres armados tomara como rehenes a 21 personas en este popular almacén. Han transcurrido más de 12 horas desde el inicio del hecho y las autoridades continúan trabajando intensamente para resolver la situación. El presidente Abelardo De la Espriella se hizo presente en el lugar, una muestra clara de la gravedad de la emergencia. Junto a él se encuentran el ministro de Defensa, Jorge Mora, la cúpula militar y las autoridades locales; todos concentrados en el diseño y la ejecución de un plan que permita liberar a los retenidos y evitar consecuencias mortales, según información divulgada por El Nuevo Día.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el ministro de Defensa, el Puesto de Mando Unificado (PMU) es el centro de operaciones desde donde se coordina la atención de esta situación. Mora enfatizó que “bajo el liderazgo del presidente, se supervisa la atención de la situación de rehenes, con todas las capacidades de la Fuerza Pública y las autoridades desplegadas”. Esta estructura de coordinación reúne a los mandos más altos de la seguridad nacional y local para asegurar que cada decisión esté orientada a proteger la vida de los rehenes y la integridad de la ciudadanía.

Fuentes extraoficiales consultadas por El Nuevo Día señalan que en el encuentro entre las autoridades se están evaluando detenidamente las medidas que se pueden tomar frente al grupo armado. Toda la Fuerza Pública está en alerta máxima; se barajan diferentes estrategias para controlar la emergencia sin poner en mayor riesgo a las personas dentro del establecimiento. Mientras tanto, la información oficial indica que el origen de esta crisis fue un intento de asalto a un vehículo transportador de valores. La intervención rápida de las autoridades provocó que los asaltantes terminaran atrincherados con empleados y clientes del almacén. Si bien se han producido algunas liberaciones parciales, aún permanece un grupo considerable de personas privadas de la libertad.

La presencia del presidente, la actuación del PMU y la movilización de las fuerzas de seguridad muestran la dimensión del desafío y la determinación del estado por resolver la emergencia. Las expectativas se centran ahora en los resultados de esta reunión decisiva, mientras la ciudadanía y los familiares de los rehenes aguardan angustiosamente la pronta liberación de quienes siguen dentro del almacén.

¿Qué es el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Colombia?

El Puesto de Mando Unificado, conocido como PMU, es una estructura de coordinación interinstitucional en la que participan autoridades civiles, policiales y militares para tomar decisiones rápidas y eficientes ante emergencias, como la toma de rehenes ocurrida en el Éxito de La Castellana, según el ministro de Defensa citado por El Nuevo Día.

¿Cuál es la situación de los rehenes en el Éxito de La Castellana actualmente?

De acuerdo con la información proporcionada por El Nuevo Día, aunque algunas personas han sido liberadas tras varias horas de negociaciones, todavía hay rehenes en el interior del almacén, y las autoridades coordinan operaciones para lograr su liberación sin que se registren tragedias adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.