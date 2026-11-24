La toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena llevó al presidente Abelardo de la Espriella a encabezar la respuesta de las autoridades desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la Base Naval de Bocagrande. El mandatario llegó al lugar para coordinar las acciones frente a la emergencia que comenzó en el establecimiento de La Castellana.

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Desde ese punto, De la Espriella trabaja junto al ministro de Defensa, los altos mandos militares y la Policía Nacional para definir las medidas que permitan atender la situación y conseguir la liberación de quienes permanecían dentro del supermercado. Las autoridades todavía evaluaban si el jefe de Estado se trasladaría hasta el sitio de los hechos y aumentan rumores de que en los últimos minutos haya llegado al lugar.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también participa en el PMU, de acuerdo con información de la Armada Nacional citada por El Tiempo. El mandatario local pidió prudencia a los medios de comunicación y a los ciudadanos, y advirtió sobre la importancia de no difundir mensajes que aumenten la preocupación mientras avanza el operativo.

En medio de la emergencia, las autoridades distritales confirmaron que diez personas ya recuperaron su libertad. El Comando de Operaciones Especiales Antiterrorismo lidera el procedimiento, con apoyo de la Policía y unidades de la Armada. Infantes de Marina también permanecen desplegados en los alrededores del almacén para reforzar la seguridad.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.