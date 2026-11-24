Por: El Espectador

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Un atentado con carro bomba sacudió en la noche del 23 de noviembre el parque central de Villavicencio, causando heridas a 24 personas y daños a 85 lotes, de acuerdo con información publicada por El Espectador. Entre los heridos se encuentra una niña de nueve años, lo que evidencia el nivel de afectación a la población civil. El ataque se produjo justo frente a la sede de la Gobernación del Meta, y hasta el momento las autoridades han reaccionado con diferentes acciones de emergencia y seguridad.

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La alcaldía y la Gobernación del Meta ofrecieron hasta 150 millones de pesos colombianos (COP) como recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. El alcalde Alexander Baquero indicó que se entregarán recursos a quienes proporcionen datos concretos sobre quiénes estuvieron detrás del atentado. Mientras tanto, el Hospital Departamental de Villavicencio solicitó de urgencia donaciones de sangre de los grupos O negativo y O positivo como parte de la respuesta ante la cantidad de lesionados, conforme reportó El Espectador.

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Villavicencio la mañana siguiente al ataque, donde presidió un consejo de seguridad junto a autoridades locales y militares. Según sus declaraciones y las de la Fiscalía General de la Nación recogidas por El Espectador, se garantizó atención prioritaria y recursos para la recuperación de la gobernación, viviendas y negocios afectados, destinando 15.000 millones de pesos para estos fines. La Unidad para las Víctimas, en coordinación con la Personería, realizará un censo exprés y activará la ruta de atención a las personas damnificadas.

La investigación está en manos de dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Dentro de la principal hipótesis, se señala como responsables al frente 39 “Arcesio Niño” de las disidencias de las Farc, bajo mando de alias ‘Baúl’ y con relación directa a alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Antonio Medina’. El vehículo usado fue robado meses antes en Puerto Gaitán. El presidente De la Espriella atribuyó la sucesión de atentados violentos en la región a lo que denominó una escalada ligada a retaliaciones contra operaciones de la Fuerza Pública. Según el mandatario, desde el inicio de su gobierno se han registrado bajas, capturas y sometimientos de integrantes de grupos armados ilegales.

La reacción institucional fue amplia. La ONU, la Procuraduría General y el Ministerio de Defensa condenaron el acto. El Ejército Nacional desplegó la Séptima Brigada para reforzar la seguridad y pidió colaboración ciudadana. Por el lado preventivo, la Alcaldía restringió el tránsito de motocicletas en corredores estratégicos y declaró Alerta Amarilla para reforzar la capacidad de respuesta en salud. Todas estas acciones se desarrollan en un contexto de preocupación por el respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil en Villavicencio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos responsables del ataque con carro bomba en Villavicencio según las autoridades?

Las autoridades, incluyendo el presidente Abelardo de la Espriella y la Fiscalía, señalan como presuntos responsables al frente 39 “Arcesio Niño” de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Baúl’ y con la intervención de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Antonio Medina’. La estructura criminal tendría injerencia en el oriente del país y estaría vinculada a acciones violentas recientes en la región, según información de El Espectador.

¿Qué significa la Alerta Amarilla decretada por la Alcaldía de Villavicencio tras el atentado?

La Alerta Amarilla decretada por la Alcaldía de Villavicencio implica que la Secretaría de Salud Municipal debe notificar a clínicas, hospitales y puestos de salud para que mantengan su disponibilidad y refuercen la capacidad de respuesta médica. Esto permite atender de manera efectiva las emergencias derivadas del atentado y prevenir afectaciones adicionales a la población, de acuerdo con el decreto citado por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.