Las incidencias en vivo en el almacén de Cartagena que está bajo hombres armados y rehenes tiene un capítulo doloroso y particular por una historia que salió a flote entre las personas adentro.

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Ludys López, madre de una de las mujeres retenidas en el establecimiento en el sector de La Castellana en la capital de Bolívar, relató detalles sobre el caso de su hija, que es una empleada que tiene dos hijos, según indicó en La FM.

La mujer apenas lleva una semana como trabajadora en uno de los puntos del sitio que ahora está en la mira por un episodio que tiene a la Policía en alerta por el peligro para los secuestrados en la tienda.

“Que nos den aviso, que nos den aviso porque no sabemos, no sé. No me han dicho nada”, pidió casi al borde del llanto, en medio de la impotencia por lo que pueda pasarle a su hija en este caso.

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#Cartagena | Ludys López, llegó a cercanías del Éxito Cartagena donde asegura que su hija trabaja en uno de los locales del sitio. Pidió ayuda a las autoridades, relata que 2 pequeños esperan a su madre que apenas tiene una semana de estar laborando en este establecimiento comercial. — La FM (@lafm) November 24, 2026

A pesar de que se han captado imágenes de los encapuchados dentro de Éxito, la mujer respondió cuál fue el mensaje de las autoridades para ella sobre la realidad que se avecina para la mencionada empleada.

“Ellos quedaron que van a avisar para ver, pero no han dicho nada”, aseguró, a la expectativa de tener más información sobre una situación que lleva varias horas desde que comenzó en la mañana del martes 24 de noviembre de 2026.

Las grabaciones que se han difundido en redes sociales mostraron cómo varias de las personas adentro estaban amarradas, en medio de las amenazas de los hombres armados en el establecimiento.

A pesar de la solicitud de la madre frente a cámaras, no se divulgó la identidad de la madre de dos hijos, cuyo esposo está con los menores y que estaba en proceso de incapacidad en este momento.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella aseguró que los delincuentes “querían asaltar un carro de valores” en la toma del Éxito en la tienda de Cartagena, lo que no pasó desapercibido.

¿Qué pasó en Éxito de Cartagena?

Un presunto intento de hurto con retención de rehenes generó pánico este martes 24 de noviembre de 2026 dentro del almacén Éxito ubicado en el sector de La Castellana.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Pedro de Heredia hacia las 9 de la mañana, momento en que numerosos empleados y compradores ingresaban al complejo comercial para iniciar actividades.

Según versiones preliminares conocidas en el lugar, varios sujetos armados vestidos de civil quedaron atrapados dentro del supermercado justo cuando distintos locales comerciales abrían sus puertas al público.

Ante el encierro, los delincuentes intimidaron con armas de fuego de corto y largo alcance a trabajadores y clientes presentes, obligándolos a permanecer maniatados en áreas internas del recinto.

Grabaciones difundidas masivamente en redes sociales, principalmente en Facebook, mostraron a ciudadanos asomados con angustia por los ventanales de la cafetería mientras los asaltantes controlaban el acceso principal.

Ante la gravedad de la emergencia, unidades especiales de la Policía Metropolitana de Cartagena acordonaron completamente el perímetro comercial para impedir cualquier fuga o agresión contra los civiles retenidos.

El operativo incluyó el despliegue de francotiradores ubicados estratégicamente a ambos costados del establecimiento, además del sobrevuelo permanente de un helicóptero institucional sobre toda la zona de La Castellana.

Asimismo, funcionarios de la Alcaldía Distrital, liderados por el Secretario de Interior, acudieron al punto crítico para coordinar acciones institucionales dirigidas a proteger la integridad física de las personas.

La situación mantuvo paralizada la movilidad vehicular sobre la Avenida Pedro de Heredia durante más de dos horas y media, generando profunda zozobra entre comerciantes, transeúntes y familiares congregados.

De igual forma, ambulancias y equipos paramédicos permanecieron estacionados alrededor del centro comercial para brindar atención médica inmediata a ciudadanos afectados por crisis nerviosas durante la emergencia.

Finalmente, los grupos operativos y de mediación policial aseguraron el control gradual del establecimiento comercial mientras avanzan las diligencias judiciales para identificar y judicializar plenamente a los responsables.

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