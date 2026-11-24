Un incendio desatado al interior del almacén Éxito ubicado en el sector comercial de Barrancabermeja obligó a evacuar a cerca de 200 personas, entre trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar al momento de la emergencia. El hecho fue reportado este martes desde el puerto petrolero.

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De acuerdo con Blu Radio, la alarma de incendio activó el protocolo de evacuación de forma inmediata. “Hace más o menos unos 20 minutos fueron evacuados todos los trabajadores y las personas que se encontraban realizando compras en almacenes Éxito ubicado en el sector comercial de Barrancabermeja. Se presenta un incendio, al parecer en el sector de las cocinas”, explicó el reportero.

El comunicador precisó que dos máquinas de bomberos ya se encontraban en la zona con el fin de controlar las llamas. Según su relato, imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraban una densa columna de humo negro saliendo del segundo piso del establecimiento. “Todo el personal y todas las personas que estaban en el lugar, se habla más o menos de unas 200 personas, fueron evacuadas rápidamente tras la alarma de incendio”, añadió esa emisora.

(Vea también: Grupo Éxito se pronuncia sobre la toma de uno de sus almacenes en Cartagena)

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Hasta el momento del reporte no se había confirmado si el siniestro había dejado heridos ni cuál era la magnitud exacta de los daños materiales al interior del almacén.

¿Qué tan frecuentes son los incendios en centros comerciales y almacenes de cadena en Colombia?

Los incendios en grandes superficies comerciales representan uno de los escenarios de mayor riesgo para los cuerpos de bomberos del país, debido a la cantidad de personas que concentran y a los materiales inflamables presentes en sus instalaciones. Los protocolos de evacuación, como el activado en este caso en Barrancabermeja, son fundamentales para reducir el riesgo de víctimas ante este tipo de emergencias.

¿Cuál es el procedimiento que deben seguir los establecimientos ante una alarma de incendio?

Antes la activación de una alarma de incendio, los establecimientos comerciales están obligados por la normativa colombiana a evacuar de forma inmediata a todos los ocupantes y a notificar a los organismos de socorro. La respuesta oportuna del Cuerpo de Bomberos es clave para evitar que el fuego se propague a otras áreas y minimizar los daños tanto humanos como estructurales.

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