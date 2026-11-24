Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué se encuentra en un proceso de renovación de sus herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia. De acuerdo con la información oficial, la Administración Municipal desarrolla iniciativas como 'Ocobos Plus' y 'Vecinos Seguros', con la finalidad de ampliar la vigilancia, optimizar la comunicación con la comunidad y apoyar el trabajo de las autoridades locales.

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Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el sistema de perifoneo remoto, elemento presentado durante septiembre de 2026 e integrado a la iniciativa 'Ocobos Plus'. Este sistema permite transmitir mensajes y alertas en diferentes puntos de Ibagué a través de parlantes ubicados estratégicamente. Dicha operación se controla desde un centro de monitoreo instalado en el Palacio Municipal, lo que posibilita la emisión de información en tiempo real y la coordinación efectiva de acciones ante incidentes o amenazas.

El sistema de vigilancia por cámaras ya cubre 68 sectores de la ciudad, permitiendo que las autoridades puedan observar en directo lo que ocurre en puntos clave, transmitir advertencias o instrucciones y responder a problemáticas específicas detectadas por medio de la tecnología. Según los datos difundidos en septiembre de 2026, todo este desarrollo pretende brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía y respaldar la labor de la fuerza pública.

La estrategia 'Vecinos Seguros', complementaria a 'Ocobos Plus', profundiza en la colaboración entre comunidades y autoridades mediante la instalación de dispositivos de vigilancia y comunicación. De acuerdo con el balance oficial, hasta septiembre de 2026 se habían instalado 64 kits en barrios y corregimientos, integrados por 256 cámaras de vigilancia y 1.280 botones de pánico. El sistema también incorpora alarmas y bocinas, herramientas destinadas a facilitar la emisión de alertas ante cualquier hecho que altere la tranquilidad de los habitantes.

Con estos dispositivos, los ciudadanos tienen la posibilidad de reportar incidentes, contactar a las autoridades de manera inmediata y recibir acompañamiento cuando lo requieren. La meta de ambas estrategias es fortalecer los canales de comunicación directa, promover la cooperación ciudadana y garantizar tiempos de respuesta más ágiles.

El verdadero desafío para Ibagué radica ahora en mantener la operatividad y coordinación permanente de estas nuevas herramientas tecnológicas, así como asegurar que se conviertan en un soporte confiable para la seguridad y convivencia en toda la capital tolimense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incluyen los kits de seguridad instalados en Ibagué?

De acuerdo con la información oficial, los kits instalados en el marco de la estrategia 'Vecinos Seguros' incluyen 256 cámaras de vigilancia, 1.280 botones de pánico, así como alarmas y bocinas que permiten generar alertas rápidamente ante posibles riesgos.

¿Cómo funciona el sistema de perifoneo remoto presentado en Ibagué?

El sistema de perifoneo remoto, puesto en marcha como parte de 'Ocobos Plus', permite que desde un centro de monitoreo en el Palacio Municipal se transmitan mensajes y alertas a través de parlantes instalados en distintos puntos de la ciudad, facilitando la comunicación en tiempo real ante situaciones de emergencia o eventualidades que requieran atención inmediata.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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