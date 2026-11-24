Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La seguridad en Ibagué involucra un trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía. En este sentido, la Administración Municipal implementó la estrategia 'Vecinos Seguros', cuyo objetivo principal es fortalecer la participación y organización de los habitantes para prevenir hechos que alteren la tranquilidad de los barrios. De acuerdo con la información brindada, esta iniciativa incluye la instalación de 64 kits en diferentes barrios y corregimientos de la ciudad. Cada uno de estos kits cuenta con cámaras de vigilancia, botones de pánico, alarmas y bocinas. Estas herramientas tecnológicas permiten que las personas puedan emitir alertas rápidas cuando se presentan riesgos y mantener comunicación con las autoridades competentes.

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Según expone la estrategia, ‘Vecinos Seguros’ está diseñada para que los habitantes no solo sean receptores de ayuda, sino también protagonistas en el cuidado de su propio entorno. Para ello, el proyecto establece mecanismos de comunicación y redes de apoyo comunitario con el fin de facilitar la prevención de delitos. Además, se contempla el acompañamiento institucional y la articulación con líderes comunitarios, quienes juegan un papel importante en la identificación de necesidades y en el fortalecimiento de la organización vecinal. De esta manera, las comunidades cuentan con recursos concretos y respaldo de las entidades oficiales para que puedan reportar rápidamente situaciones sospechosas y solicitar ayuda cuando se requiera.

Como lo señala la iniciativa, la seguridad se entiende como un esfuerzo compartido. Por eso, además de la utilización de equipos tecnológicos, la estrategia busca consolidar la corresponsabilidad entre instituciones y habitantes. La Administración Municipal enfatiza que la seguridad no es solo una cuestión de presencia policial, sino también de organización, comunicación y colaboración directa entre quienes habitan los diferentes sectores de la ciudad. Este enfoque convierte a los barrios y corregimientos en espacios clave para construir entornos más seguros, fomentar la convivencia y proteger la tranquilidad de las familias que viven en Ibagué.

Fuente: información suministrada por la Administración Municipal de Ibagué.

¿En qué consiste la estrategia ‘Vecinos Seguros’ implementada en Ibagué?

La estrategia ‘Vecinos Seguros’ consiste en un trabajo articulado entre la comunidad y las autoridades de Ibagué. Incluye la instalación de kits tecnológicos con cámaras de vigilancia, botones de pánico, alarmas y bocinas, además de un acompañamiento institucional y apoyo de líderes comunitarios. El objetivo es que los habitantes participen activamente en la prevención de hechos delictivos y el reporte rápido de situaciones sospechosas.

¿Qué elementos conforman los kits de la estrategia ‘Vecinos Seguros’ en Ibagué?

Cada kit de la estrategia ‘Vecinos Seguros’ está conformado por cámaras de vigilancia, botones de pánico, alarmas y bocinas, herramientas que permiten a los ciudadanos alertar a las autoridades ante cualquier riesgo y fortalecer la comunicación entre vecinos, según la información proporcionada por la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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