Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana del martes 24 de noviembre, un episodio de alta tensión se vivió en el interior del supermercado Éxito del sector La Castellana, en Cartagena. Según lo informado, un grupo de hombres armados y encapuchados habría ingresado al establecimiento, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, dentro del centro comercial Paseo de La Castellana. Diversas personas, tanto empleados como clientes, quedaron en medio de la situación e, inicialmente, habrían permanecido retenidas por los individuos armados.

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Las autoridades locales respondieron con un fuerte despliegue policial, acordonando el acceso al comercio y manteniendo presencia constante mientras se atendía el incidente. De acuerdo con la información preliminar divulgada en la mañana, la hipótesis inicial sugiere que se trató de un intento de hurto que fue frustrado por la pronta llegada de la Policía, lo cual habría derivado en la retención de personas dentro del almacén.

En el transcurso de estos hechos, videos circulados en redes sociales permiten observar a uniformados resguardando la puerta principal del supermercado Éxito, mientras en el interior algunas personas estaban sentadas al lado de uno de los ventanales. Se aprecian, incluso, imágenes en las que algunos de los presentes parecían tener las manos atadas, todo esto mientras los sujetos armados se mantenían dentro del recinto. Esta secuencia de sucesos generó preocupación y tensión en la zona aledaña al centro comercial.

Las autoridades, al advertir el riesgo para quienes permanecían dentro, decidieron evacuar a una parte de los presentes y restringir el acceso a la zona mientras avanzaban en la atención del caso. De acuerdo con los reportes iniciales, entre quienes quedaron bajo el control de los sujetos hay empleados y clientes; sin embargo, se desconocen detalles adicionales acerca de su estado actual o un balance definitivo sobre lo acontecido, pues la información continúa en desarrollo.

Este acontecimiento evidenció lo complejo que puede resultar un intento de robo en un establecimiento de gran superficie, así como la rapidez con que las autoridades actuaron para tratar de controlar la situación y minimizar riesgos para la ciudadanía. La situación aún está siendo atendida y se espera un reporte oficial para precisar los resultados del operativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas fueron retenidas en el supermercado Éxito de La Castellana en Cartagena?

Hasta el momento no se han precisado cifras oficiales sobre la cantidad exacta de personas retenidas en el supermercado Éxito de La Castellana. De acuerdo con versiones preliminares, entre las personas bajo control de los hombres armados habría tanto empleados como clientes, pero la información completa aún está en desarrollo.

¿Cuál fue la reacción de la Policía ante el intento de hurto en Cartagena?

La Policía desplegó un operativo inmediato en el área, acordonando el ingreso al supermercado y custodiando el lugar mientras intervenía. Según los reportes iniciales, las fuerzas de seguridad lograron evacuar a parte de las personas presentes y restringieron el acceso a la zona para controlar la situación, priorizando la seguridad de quienes estaban en el interior durante el incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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