Un grupo de personas que permanecía retenido desde la mañana de este martes 24 de noviembre durante el asalto armado al almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, fue liberado tras casi tres horas de tensión en la zona, aunque las autoridades y reportes de la emergencia advierten que habría más secuestrados dentro del establecimiento y mantienen un operativo activo para recuperar el control total del lugar. La emergencia se desató hacia las ocho de la mañana sobre la avenida Pedro de Heredia, cuando hombres armados y encapuchados irrumpieron en el punto comercial y alteraron la rutina de la capital de Bolívar.

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En grabaciones difundidas en medio de la contingencia se observa a un grupo nutrido de ciudadanos caminando y saliendo de las inmediaciones del almacén mientras transeúntes y uniformados de la Policía permanecen en el sector exterior, justo frente a la fachada amarilla y las zonas verdes que rodean el establecimiento. En las secuencias también se aprecian motocicletas estacionadas sobre el andén y la presencia de agentes en la vía mientras se intenta contener el perímetro y verificar el estado de quienes logran salir.

A pesar de la liberación registrada tras casi tres horas de retención, el escenario sigue siendo crítico porque se advierte que todavía habría más personas secuestradas al interior del supermercado en poder de los asaltantes. Esa situación mantiene en alerta a las unidades policiales y militares desplegadas en La Castellana, que adelantan maniobras tácticas y coordinadas para proteger a quienes continúan en riesgo y restablecer las condiciones de seguridad.

Mientras se confirma el número exacto de personas que permanecen dentro del local y se consolida el parte oficial de la emergencia, la Fuerza Pública continúa concentrada en asegurar el área de la avenida Pedro de Heredia y evitar que el episodio deje más víctimas. La evolución del operativo sigue bajo seguimiento constante de las autoridades locales y de los organismos de seguridad en Cartagena.

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