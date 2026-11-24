La liberación de rehenes comenzó en medio de la situación de tensión que se registra este martes 24 de noviembre en el almacén Éxito del centro comercial La Castellana, en Cartagena. Según informó Blu Radio, la primera persona que salió del establecimiento fue una mujer de la tercera edad, quien habría sido priorizada por su estado de salud. Junto a ella, salieron cuatro personas más, dijo Ricardo Ospina. En el medio mencionado también relató que una mujer había llegado a comprar unas pañales con su bebé cuando empezó esta situación.

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El caso se presenta después de que varios hombres armados ingresaran al almacén desde las primeras horas de la mañana y retuvieran a trabajadores y otras personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con los reportes iniciales, los sujetos vestían overoles, cascos y capuchas, y portaban armas largas.

(Vea también: Muestran videos de las personas retenidas en un Éxito de Cartagena; hay sujetos armados)

La situación preocupó luego de que circularan videos en los que se observa a varias personas cerca de las ventanas del establecimiento. Según las versiones conocidas, algunos de los rehenes estarían maniatados y bajo la vigilancia de los hombres armados, mientras decenas de ciudadanos permanecían afuera pendientes de lo que ocurría.

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La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que en el lugar se adelanta un operativo con participación de Fuerzas Especiales de la Policía, la Armada y el Gaula Militar. El objetivo es lograr la liberación de las personas retenidas y controlar la situación sin poner en riesgo sus vidas.

Una de las hipótesis iniciales señala que los hombres habrían ingresado durante la madrugada para saquear las cajas registradoras, pero quedaron dentro del almacén cuando llegaron los trabajadores para abrir el establecimiento. Por ahora, la liberación de la mujer de la tercera edad representa el primer avance reportado en medio del operativo, mientras se espera información oficial sobre el resto de los rehenes y posibles capturas.

Una mujer que permanecía retenida durante una situación de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena (@exito) fue liberada y salió del establecimiento con ayuda de la Policía Nacional (@PoliciaColombia), en medio de momentos de tensión. Los hechos se registraron en el barrio La… pic.twitter.com/1EPTj94gVV — Kienyke (@kienyke) November 24, 2026

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