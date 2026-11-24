Por: Noticiero 90 minutos

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El programa Renta Ciudadana enfrenta un reto importante en Cali, donde 5.551 hogares beneficiarios aún no han retirado el pago correspondiente al quinto ciclo del año. La administración distrital estableció que el plazo definitivo para que estos grupos familiares accedan a la transferencia económica vence el sábado 28 de noviembre de 2026. En caso de no efectuar el cobro antes de la fecha estipulada, el subsidio se perderá, pues los recursos no son acumulables para futuras entregas y retornarán de forma irrevocable al Tesoro Nacional, de acuerdo con la propia administración distrital.

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Según lo expuso Lilia Astrith Bello Cruz, líder del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Cali, la distribución del subsidio se realiza bajo dos modalidades: abonos a productos financieros inscritos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y el Gestor de Información Financiera (GIF), así como pagos presenciales por ventanilla, habilitados en la red SuperGiros-Gane. Bello Cruz remarcó que quienes hayan registrado su cuenta o producto digital en el Gestor de Información Financiera antes del jueves 5 de noviembre, deben mantener este producto activo durante el proceso de liquidación para garantizar el desembolso efectivo.

El acceso y permanencia en Renta Ciudadana implica que los beneficiarios cumplan con deberes en salud y educación. Según Prosperidad Social, se exigen dos verificaciones obligatorias de vacunación cada año, realizadas en los ciclos 2 y 4 de 2026, mientras que el aseguramiento en salud es revisado en los ciclos 2, 4 y 6. Estas condiciones buscan asegurar que los hogares apoyados mantengan ciertos estándares básicos en el bienestar de sus integrantes.

Las autoridades insisten en la importancia de prevenir fraudes y señalan que las verificaciones relacionadas con el subsidio deben hacerse en los canales oficiales. Para ello, los ciudadanos pueden consultar su situación en el portal web oficial de Prosperidad Social (prosperidadsocial.gov.co) o comunicarse por correo electrónico institucional en Cali. Además, se dispone de una oficina de atención presencial, ubicada en avenida Estación # 5N – 33, frente al centro comercial Pasarela, activa de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. De acuerdo con la administración local, cobrar estos recursos oportunamente resulta crucial para la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de miles de beneficiarios en el municipio. Es fundamental que los titulares verifiquen su modalidad de cobro y asistan a los puntos autorizados antes del vencimiento para evitar la pérdida del beneficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la fecha límite para cobrar Renta Ciudadana en Cali?

La fecha máxima establecida para reclamar la transferencia monetaria por el quinto ciclo de Renta Ciudadana en Cali es el sábado 28 de noviembre de 2026. Si el subsidio no se cobra antes de este día, el recurso retornará definitivamente al Tesoro Nacional y no podrá ser recuperado en futuros ciclos, según informó la administración distrital.

¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de Renta Ciudadana en Cali?

Para recibir y mantener el subsidio de Renta Ciudadana en Cali, los beneficiarios deben cumplir corresponsabilidades en salud y educación, como someterse a dos revisiones de vacunación anuales y asegurar la verificación en salud en ciclos específicos (2, 4 y 6 en 2026), según aclaró Prosperidad Social. Además, quienes bancarizaron su cuenta deben mantenerla activa para recibir el abono monetario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.