Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa encargada de los servicios públicos en la ciudad de Cali, anunció que este martes se desarrollarán trabajos de reparación y mantenimiento sobre las redes de acueducto en varios puntos de la ciudad. De acuerdo con el comunicado de la entidad, estas labores buscan optimizar la red y reponer varias válvulas, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en diferentes sectores.

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La gerencia de acueducto explicó que las intervenciones son parte de un plan de mejora continua sobre las infraestructuras que abastecen de agua a los barrios afectados. Durante estas maniobras técnicas se ejecutarán cambios y arreglos destinados a asegurar una mejor prestación del servicio a largo plazo. Sin embargo, advirtieron que estas acciones implican la interrupción del acceso al agua de forma temporal en una serie de zonas específicas.

Según la información entregada por Emcali, los barrios que experimentarán cortes en el servicio son Jorge Isaacs, Prados del Norte, Menga, San Judas, Fenalco Kennedy, Floralia, Industrial, La Isla, Olímpico, Puerta del Sol, Santa Teresita y Villa del Sur. Para mayor claridad, la entidad proporcionó detalles sobre las direcciones exactas de los sectores que estarán sin agua.

Entre las rutas atendidas se mencionan puntos como Calle 26 # 4 B 07 en Jorge Isaacs, Calle 38 Norte con Avenida 4 N en Prados del Norte, Avenida 8 Norte con Calle 67 en Menga, Calle 23 # 40 A 09 en San Judas, Carrera 24 B # 48 - 46 en Fenalco Kennedy, y Carrera 4 N # 72 B 00 en Floralia. Además, otros lugares afectados serán Calle 33 A # 10 - 90 en Industrial, Carrera 8 N # 43 - 07 en La Isla, Carrera 34 # 12 A 12 en Olímpico, Calle 98 # 26 I4- 94 en Puerta del Sol, Carrera 2 Bis # 12 Oeste 31 en Santa Teresita y Carrera 42 B con Calle 26 C en Villa del Sur.

Emcali recomendó a los habitantes de estas zonas que tomen precauciones y almacenen suficiente agua con anticipación para minimizar las molestias causadas por la interrupción. La entidad no especificó mayores detalles sobre la duración precisa de los trabajos, pero enfatizó la importancia de estas reparaciones para el correcto funcionamiento futuro del sistema de acueducto.

Este anuncio fue reportado por el Noticiero 90 Minutos, el cual se apoyó exclusivamente en la información oficial suministrada por Emcali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que se quedarán sin agua por trabajos de Emcali este martes?

Los barrios de Cali que sufrirán cortes de agua según la información brindada por Emcali son Jorge Isaacs, Prados del Norte, Menga, San Judas, Fenalco Kennedy, Floralia, Industrial, La Isla, Olímpico, Puerta del Sol, Santa Teresita y Villa del Sur. Cada uno de estos sectores fue detallado con su dirección específica en el comunicado oficial publicado por Emcali y divulgado por el Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué Emcali suspende el servicio de agua en algunos sectores de Cali?

La suspensión del servicio de agua se debe a trabajos de reparación y mantenimiento en la red de acueducto de varios sectores de Cali. De acuerdo con la gerencia de acueducto, estas maniobras incluyen la reposición de válvulas y la optimización de las redes, medidas necesarias para asegurar la eficiencia y continuidad del suministro en el largo plazo, aunque implican interrupciones temporales para los usuarios en las zonas afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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