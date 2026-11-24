Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, también denominado pronóstico meteorológico, es una actividad que emplea la ciencia y la tecnología con el fin de anticipar las condiciones de la atmósfera en un determinado lugar y momento futuro. Para conseguir este adelanto sobre el tiempo, los meteorólogos recopilan información en tiempo real acerca de variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones. Según datos presentados por 90minutos.co, la obtención de estos datos se realiza empleando herramientas de última generación, entre ellas satélites, radares y estaciones meteorológicas. Tras la recolección, la información es procesada a través de modelos matemáticos en potentes computadoras, permitiendo emitir estimaciones precisas sobre el estado del tiempo.

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Este tipo de pronóstico cumple un papel crucial en la vida moderna, pues incide directamente en la seguridad y el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, su impacto en la seguridad civil es indiscutible: gracias a los pronósticos es posible emitir alertas preventivas ante eventos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o periodos de sequía. Así, ciudadanos y autoridades pueden actuar a tiempo para evacuar o implementar medidas de protección, evitando la pérdida de vidas humanas. Como resalta la información de 90minutos.co, miles de vidas se salvan gracias a esta anticipación.

En el ámbito económico, el pronóstico meteorológico representa una base fundamental para sectores estratégicos. En la agricultura, las predicciones climáticas son esenciales para definir las fechas ideales de siembra, riego y cosecha, incidiendo en la productividad y reducción de riesgos en la actividad rural. A su vez, áreas como la aviación y la navegación marítima dependen de este tipo de información para organizar rutas seguras y eficientes. Incluso, el sector energético emplea los pronósticos meteorológicos para prever la demanda de electricidad y regular la producción de energías renovables como la solar y la eólica.

Respecto a las condiciones puntuales para Cali durante este martes, el pronóstico señala la presencia de lluvias ligeras que se alternarán con periodos secos a lo largo del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde y durante la noche, se espera un aumento en la nubosidad, lo cual marcaría una alta probabilidad de que ocurran lluvias de carácter ligero a moderado. Además, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reportó que el ingreso constante de flujos húmedos procedentes del océano Pacífico, influenciado por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), mantiene las condiciones atmosféricas inestables en la región.

¿Por qué es tan importante el pronóstico meteorológico para sectores como la agricultura y la energía?

El pronóstico meteorológico permite a sectores estratégicos tomar decisiones fundamentadas: en agricultura ayuda a identificar los mejores momentos para sembrar, regar y cosechar, mientras que en el sector energético posibilita anticipar la demanda y ajustar la producción, especialmente de fuentes renovables que dependen directamente del clima.

¿Qué significa Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y cómo afecta el clima en Cali?

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una franja alrededor del ecuador donde confluyen vientos de ambos hemisferios, generando condiciones atmosféricas inestables y propiciando lluvias frecuentes. De acuerdo con la CVC, su actividad actual en la región es un factor clave para las precipitaciones que se presentan en Cali y el suroccidente colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.