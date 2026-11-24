El atentado con carro bomba perpetrado en la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, fue ejecutado mediante un vehículo marca Renault cargado con más de 80 kilos de explosivos y dejó un saldo de 23 personas heridas, sin víctimas mortales. Así lo confirmó en entrevista con Blu Radio la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés Zambrano, al entregar nuevos detalles técnicos y humanos de la emergencia que afectó viviendas, comercios, instituciones educativas y el suministro de energía en el centro de la capital metense.

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De acuerdo con los reportes oficiales, entre los 23 lesionados figuran cinco vigilantes adscritos a la empresa de seguridad de la Gobernación, dos funcionarios públicos y una niña de 9 años, quienes reciben atención médica tras el impacto de la onda expansiva. Sobre la magnitud de la detonación, la mandataria precisó: “Según la investigación, un carro con explosivos que calcula más de 80 kilos de explosivos lo hicieron estallar a unos pocos metros de la Gobernación del Meta, generando 23 heridos. Gracias a Dios todos heridos, no ha habido víctimas fatales”.

Cortés indicó que las autoridades aún consolidan el inventario total de pérdidas materiales en los inmuebles cercanos, pero insistió en que el esfuerzo institucional está enfocado en acompañar a los damnificados. “Desafortunadamente aún no tenemos todas las cifras de los daños que ocurrieron, pero yo creo que el mensaje hoy es: la prioridad son las víctimas y sus familias”, sostuvo, mientras sigue vigente una recompensa de 150 millones de pesos por información que permita capturar a los autores materiales e intelectuales, atribuibles preliminarmente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

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Finalmente, la gobernadora advirtió que el ataque busca intimidar tanto a la administración departamental como al Gobierno Nacional y pidió rodear a los uniformados en medio de la ofensiva contra los grupos armados. “Sería muy irresponsable señalar que los responsables son las instituciones y nuestra Fuerza Pública. Hay que acompañar a nuestra Fuerza Pública, hay que generarle condiciones y hay que dar información”, concluyó.