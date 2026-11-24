El nombre de Ómar Pardo Galeano, conocido en las filas de las disidencias de las Farc como alias ‘Antonio Medina’, aparece en las primeras pesquisas de los organismos de inteligencia del Estado como presunto responsable detrás del atentado con carro bomba contra la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. De acuerdo con fuentes consultadas, la hipótesis apunta al cabecilla de los frentes 28 y 39 del Bloque Amazonas, estructura bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, mientras las autoridades anunciaron una recompensa de 150 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los autores del ataque.

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Los investigadores cruzan reportes de inteligencia para establecer si la explosión —que dejó un balance preliminar de 23 personas heridas, incluido un menor de edad, y daños materiales en edificaciones del centro de Villavicencio— responde a una retaliación por las operaciones militares en el departamento. En particular, una de las líneas de indagación conecta el hecho con el bombardeo ejecutado el fin de semana anterior en zona rural de Mapiripán, Meta, donde murieron cinco integrantes de las disidencias, entre ellos alias ‘Churco’.

Nacido el 15 de junio de 1973 en Chiquinquirá, Boyacá, Pardo Galeano tiene 53 años y acumula una extensa trayectoria armada que comenzó en el frente Antonio Nariño y la columna móvil ‘Bladimir Estiven’ de las antiguas Farc, antes de escalar como jefe de comisión del frente 28 y convertirse en cabecilla principal del denominado Comando Conjunto de Oriente. Su radio de acción se ha concentrado en Arauca y Casanare, regiones donde los registros oficiales lo vinculan con secuestros, homicidios selectivos, extorsiones y hostigamientos contra la fuerza pública, incluido el secuestro en abril de 2021 del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, entonces comandante del Batallón Especial Energético y Vial N.º 18 del Ejército Nacional, según informó El Tiempo.

El expediente atribuido a alias ‘Antonio Medina’ documenta acciones desde 2020, cuando fue relacionado con el secuestro del campesino José Desiderio Cruz García en Paz de Ariporo, Casanare, los asesinatos de Darío Sepúlveda Parra, Jhoan Sebastián Tarache y Cristian Ríos Caballero, y amenazas contra el director ejecutivo de Fedearroz en Saravena, Arauca. A esos hechos se suman ataques contra la Policía en Sácama durante 2021, una ofensiva contra una instalación militar en Tame en 2023, jornadas de proselitismo armado de la subestructura 28 ‘José María Córdoba’ en municipios de Casanare en 2024, quema de vehículos de carga y combates con tropas oficiales, antecedentes que hoy lo mantienen en el centro de la búsqueda tras el atentado en Villavicencio.