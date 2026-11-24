Por: El Espectador

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La noche del lunes 23 de noviembre estuvo marcada por un fuerte ataque con explosivos en la Gobernación de Meta, ubicada en Villavicencio, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Este acto violento afectó las instalaciones situadas en el parque central de la ciudad y provocó graves daños materiales, como muestran diversos videos que han circulado en redes sociales. Hasta el momento, no se ha difundido información oficial sobre víctimas mortales.

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La Secretaría de Salud del Meta detalló que al menos 21 personas resultaron heridas, entre ellas cinco vigilantes encargados de la seguridad en la Gobernación. Uno de los empleados de la empresa de vigilancia, Johany Alejandro Díaz, fue sometido a cirugía durante la medianoche. Otros heridos, como Elder Alonso Santos, Yanira Liliana Herrera, Blanca Liliana Cárdenas y Carlos Fabián Corrales Riveros, permanecían en condición estable según los últimos reportes. La atención médica se distribuyó entre la Clínica Primavera, el Hospital Departamental, la Clínica Trauma, Servimédicos y los centros de salud Esperanza y Barzal.

Un informe preliminar de la Policía de Villavicencio corroboró que no hay reporte de muertes y que más de 19 personas sufrieron lesiones, al tiempo que reveló la extensión de los daños en edificaciones vecinas a la Gobernación, especialmente sobre la calle de las Talabarterías en el parque de Los Libertadores. La policía anunció el despliegue de sus capacidades operativas y de inteligencia para esclarecer el atentado y capturar a los responsables, calificando el hecho como un "atentado terrorista".

El presidente Abelardo de la Espriella manifestó en su cuenta de X que "el narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida", asegurando que su gobierno no negociará con actores narcoterroristas. Por su lado, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el suceso y subrayó que la respuesta estatal será contundente, priorizando la protección de la vida y el esclarecimiento de lo sucedido. Añadió que trabaja junto al Ejército y la Policía para coordinar acciones de atención y seguridad.

Hasta ahora, no se ha esclarecido quiénes están detrás del ataque, ni existe un reporte oficial completo sobre los daños. Las imágenes difundidas solo permiten ver que la sede afectada y sus alrededores muestran graves destrozos. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, rechazando enérgicamente el uso de explosivos en zonas urbanas y exigiendo respeto al Derecho Internacional Humanitario, así como respuestas rápidas y eficaces de las autoridades para proteger a la población y evitar la repetición de estos hechos violentos, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el ataque con explosivos a la Gobernación de Meta?

La Secretaría de Salud del Meta confirmó que 21 personas resultaron heridas durante el ataque a la Gobernación. Cinco de ellas eran vigilantes de las instalaciones, mientras otros afectados recibieron atención médica en diferentes clínicas y hospitales de Villavicencio según el informe oficial.

¿Qué medidas han anunciado las autoridades tras el atentado en Villavicencio?

Autoridades como la Policía de Villavicencio y la gobernadora Rafaela Cortés señalaron que están desplegando operativos de seguridad y atención, así como labores investigativas y de inteligencia. La Policía afirmó que se enfocará en esclarecer los hechos y capturar a los responsables, mientras la Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las medidas de prevención y asegurar la protección de la población.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.