Nuevos detalles sobre los momentos de pánico vividos dentro del almacén Éxito La Castellana, en el sur de Cartagena, salieron a la luz tras conocerse el relato de una testigo sobre el ingreso de los hombres encapuchados en la mañana de este martes 24 de noviembre. De acuerdo con un audio divulgado por La FM, los sujetos irrumpieron portando armas de gran tamaño y sorprendieron tanto a clientes como a empleados que iniciaban su jornada en el establecimiento comercial.

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Según la narración, la velocidad y la apariencia de los atacantes desconcertaron inicialmente a quienes trabajaban en los pasillos, hasta que se escucharon las primeras detonaciones. “Se metieron como en una escena de película. Tienen unas armas grandotas, así como las de la Brinks”, relató la testigo al describir el calibre y el porte del armamento con el que intimidaron a las personas dentro del supermercado.

Al principio, varios empleados creyeron que se trataba de una situación interna relacionada con un trabajador, pero esa percepción duró apenas segundos cuando los delincuentes abrieron fuego contra el personal de seguridad. “Todo el mundo pensaba que estaban sacando a un compañero mercaderista de su pila, pero los tipos empezaron a hacerle tiros al vigilante y dejaron a la gente allá adentro encerrada”, aseguró la fuente en el testimonio conocido por la emisora, mientras varias personas fueron liberadas horas después y otras permanecían bajo resguardo a la espera del avance policial.

Entre tanto, las autoridades reforzaron el dispositivo en los alrededores de La Castellana con presencia articulada de la Policía, el Gaula Militar, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, además de drones que sobrevuelan el perímetro para monitorear los movimientos alrededor del local, incluida la zona de suministros y parqueaderos donde la vigilancia suele ser menor que en la entrada principal. Aunque no se registraba fuego cruzado al cierre de ese reporte, la Fuerza Pública amplió el acordonamiento y pidió a los ciudadanos mantener distancia para facilitar el operativo y asegurar la liberación de quienes continuaban adentro.

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