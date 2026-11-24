Por: Noticiero 90 minutos

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Una grave situación de seguridad se presenta desde la mañana de este martes en un reconocido almacén de cadena localizado en el sector de La Castellana, en Cartagena, Bolívar. El hecho comenzó cuando, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, ocurrió un intento de asalto a un vehículo de valores que llegó a este centro comercial para recoger la recaudación de la jornada anterior. Según la información entregada por De la Espriella, los presuntos delincuentes ingresaron al establecimiento comercial, lo que desarrolló en una tensa toma de rehenes.

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La reacción del personal de seguridad fue inmediata: “Las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata. No les quedó de otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco”, explicó Abelardo de la Espriella. De este modo, las acciones preventivas y la respuesta rápida de los operadores de seguridad ayudaron a controlar, en parte, la situación y permitieron, hasta el momento, la liberación de algunos de los retenidos.

El jefe de Estado también informó que las autoridades desplegaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para manejar la emergencia y recuperar el control. En una declaración enfática, señaló: “Va a salir bien para los secuestrados; no estoy tan seguro de que vaya a salir bien para los bandidos. Le garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas”. Las palabras del mandatario evidencian el compromiso del gobierno para proteger a la ciudadanía y resolver la situación de manera favorable para los afectados.

La crisis ha despertado gran atención en la opinión pública, pues en el interior del local permanecen aún decenas de personas bajo amenaza, mientras familiares y autoridades esperan por su liberación. De acuerdo con los datos suministrados, ya se ha logrado la liberación de cinco rehenes, aunque la tensión persiste mientras continúa el operativo. La información fue proporcionada por Noticiero 90 Minutos, que destaca la seriedad del hecho y las medidas adoptadas para superar la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la toma de rehenes en Cartagena según las autoridades?

De acuerdo con la información más reciente suministrada por Noticiero 90 Minutos y citando al presidente Abelardo de la Espriella, la toma de rehenes aún está en curso en un almacén de cadena en el sector de La Castellana. Las autoridades han concertado esfuerzos para atender la emergencia y ya han logrado la liberación de cinco personas de un total de 30 secuestradas. Continúan los operativos para liberar a todos los rehenes y restablecer la seguridad en el lugar.

¿Por qué los delincuentes tomaron rehenes en el centro comercial de La Castellana?

Según lo explicado por Abelardo de la Espriella y reportado por Noticiero 90 Minutos, la toma de rehenes estaría vinculada a un intento de asalto a un vehículo de valores que se encontraba recogiendo dinero del centro comercial. Al verse acorralados por la rápida llegada de la policía, los presuntos delincuentes optaron por refugiarse en uno de los locales y tomar como rehenes a varias personas para intentar evadir a las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.