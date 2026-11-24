Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Más de 40 conductores fueron sancionados en Ibagué durante una jornada intensiva de operativos nocturnos coordinados por las autoridades de tránsito. Estas acciones, que se llevaron a cabo durante la noche y se extendieron hasta la madrugada del sábado, se desplegaron en distintos puntos estratégicos del centro y sur de la ciudad, con el propósito de inspeccionar el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar la seguridad de quienes transitan por las vías.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Ibagué, los controles estuvieron enfocados en detectar comportamientos riesgosos, así como en verificar que conductores, motociclistas, ciclistas y peatones cumplieran las regulaciones vigentes. Las principales infracciones identificadas por las autoridades incluyeron conducir bajo los efectos del alcohol, no portar la documentación requerida y manejar sin licencia de conducción. Estas faltas representan un riesgo considerable tanto para los infractores como para el resto de los actores viales, por lo que su control es una prioridad en la política de seguridad vial local.

El desarrollo de estos procedimientos se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana de Ibagué y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La colaboración entre estas entidades permitió instalar puestos de control en áreas sensibles, donde se revisaron condiciones técnicas y de circulación de los vehículos, y se buscaron conductas que pudieran afectar negativamente la integridad de las personas en el tránsito.

Según lo informado por la Secretaría de Movilidad, esta jornada hace parte de los controles continuos que se ejecutan en diversos sectores de la capital tolimense. El objetivo es fortalecer el respeto por las normas y minimizar los factores que pueden derivar en siniestros viales. Así mismo, las autoridades recalcaron el llamado a la responsabilidad y a una actitud prudente por parte de los conductores, enfatizando la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y portar siempre los documentos suficientes, incluyendo la licencia de conducción.

Las autoridades locales han manifestado que estos operativos nocturnos se mantendrán como una estrategia permanente para mejorar la movilidad, consolidar la cultura ciudadana en las vías y proteger la vida de quienes transitan por Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales infracciones detectadas en los operativos de tránsito en Ibagué?

Durante los operativos realizados en Ibagué, las autoridades identificaron como principales infracciones el conducir bajo los efectos del alcohol, no portar la documentación exigida y manejar sin licencia de conducción. Estos incumplimientos, reportados por la Secretaría de Movilidad, representan un alto riesgo tanto para los involucrados como para la seguridad colectiva en las vías de la ciudad.

¿Cómo se organizaron los controles nocturnos de tránsito en Ibagué y quiénes participaron?

Los controles nocturnos en Ibagué fueron organizados de manera articulada entre la Secretaría de Movilidad, la Policía Metropolitana de Ibagué y la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estos operativos consistieron en la instalación de puestos de control en diferentes puntos, donde se verificaron las condiciones de circulación y se inspeccionaron posibles conductas peligrosas en la vía pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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