Las cámaras de vigilancia de un centro comercial en Cartagena se convirtieron en la primera línea de defensa que desbarató un plan delictivo y desencadenó una crisis de seguridad sin precedentes en la ciudad. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, un grupo de delincuentes tenía planeado asaltar un carro de valores que ese día llegaría al establecimiento a recoger dinero en efectivo.

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“Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos. Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata”, afirmó el jefe de Estado en declaraciones hoy en Villavicencio, en donde atendió la emergencia por los atentados de anoche en la sede de la Gobernación del Meta.

“No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a 5 que son mujeres mayores. Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas de nuestra fuerza pública con grupos”, agregó el mandatario.

En este momento, hay gran presencia de unidades élite alrededor del lugar.

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Como gesto humanitario en medio de la tensión, los captores liberaron a cinco de los 30 rehenes. Se trata de mujeres de edad avanzada, cuya situación de vulnerabilidad habría motivado su excarcelación antes que la del resto de los retenidos.

¿Por qué las cámaras de seguridad fueron clave para frustrar el asalto en Cartagena?

Los operadores de videovigilancia detectaron la presencia de los delincuentes desde el día anterior al asalto planeado, lo que les permitió activar los botones de pánico a tiempo. Esa alerta temprana acortó los tiempos de respuesta policial y eliminó la ventana de oportunidad que la banda necesitaba para consumar el robo al carro de valores.

¿Cuántos rehenes permanecen retenidos en el centro comercial de Cartagena y quiénes fueron liberados?

De los 30 civiles que quedaron atrapados dentro del local, cinco mujeres mayores fueron puestas en libertad en las primeras horas de la crisis. Los 25 restantes continúan en poder de los delincuentes, mientras grupos especiales de la fuerza pública mantienen el perímetro del centro comercial bajo control.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.