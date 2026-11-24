Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de La Espriella atribuyó directamente a alias Antonio Medina, identificado como cabecilla de las disidencias de las FARC, el atentado con carro bomba perpetrado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio. El ataque ocurrió durante la noche del lunes 23 de noviembre y provocó conmoción en la capital del departamento. Según la información entregada en el lugar por el mandatario, este acto violento dejó un saldo de 22 personas heridas, un fallecido y daños significativos tanto en la sede administrativa como en otras edificaciones cercanas, de acuerdo con su declaración recogida por medios locales.

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De La Espriella llegó a Villavicencio la mañana siguiente para encabezar reuniones sobre seguridad y supervisar la atención de los afectados. Durante una intervención ante los medios, el presidente reiteró que la respuesta de las autoridades será contundente: "El bandido Antonio Medina de las disidencias es culpable y vamos a ir tras él", expresó el mandatario, que además descartó cualquier posibilidad de negociación con organizaciones terroristas. En un tono firme, De La Espriella sostuvo: "Lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando", en referencia directa al señalado responsable. Además, el presidente vinculó estos ataques a posibles reacciones ante las operaciones que adelanta la Fuerza Pública en contra de estos grupos ilegales.

Dentro de su pronunciamiento público, De La Espriella también cuestionó el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Según sus palabras, ese pacto "desmovilizó a unos pocos bandidos y terminó creando cuatro o cinco FARC", sugiriendo el surgimiento de nuevas estructuras armadas como consecuencia de dicho proceso. Asimismo, responsabilizó al anterior gobierno por debilitar las capacidades de la Fuerza Pública y recalcó que su administración mantendrá el enfoque ofensivo para perseguir y desmantelar redes criminales. "No vamos a retroceder ni a negociar con el terrorismo", enfatizó el presidente, quien aseguró que el Estado utilizará todos sus recursos para castigar a los responsables.

En respuesta inmediata a la emergencia, De La Espriella anunció la destinación de recursos estatales para la reconstrucción de los espacios afectados, prometiendo: "Vamos a destinar recursos hoy mismo para toda la reconstrucción". El mandatario instó a la comunidad a confiar en la acción institucional y subrayó su compromiso para que el atentado no quede impune. Si bien el presidente señaló a Antonio Medina como el responsable, la responsabilidad penal deberá ser determinada en el curso de la investigación oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias Antonio Medina y por qué es señalado por el presidente Abelardo de La Espriella?

Alias Antonio Medina ha sido identificado por el presidente Abelardo de La Espriella como el cabecilla de las disidencias de las FARC y, según el mandatario, es el responsable detrás del atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta. El presidente entregó este señalamiento en Villavicencio tras encabezar reuniones sobre el ataque, aunque aclaró que la responsabilidad penal se establecerá en la investigación de las autoridades.

¿Cómo fue la respuesta del Gobierno Nacional tras el atentado en Villavicencio?

Tras el atentado, el presidente de la República viajó a Villavicencio y anunció públicamente que el Gobierno Nacional destinará recursos para la reconstrucción de la Gobernación del Meta y las zonas aledañas afectadas. Reafirmó que no negociará con organizaciones terroristas y pidió a la ciudadanía confiar en la respuesta institucional para castigar a los responsables del hecho violento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.