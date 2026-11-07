La alerta de seguridad alrededor de los medios de comunicación tuvo un nuevo pronunciamiento. Caracol Radio informó que las autoridades le advirtieron sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Grupos ilegales querían “atentar contra el canal”: Caracol TV, sobre amenaza de explosivos hoy)

A través de un comunicado, la cadena radial señaló que recibió la información durante las últimas horas y que, en coordinación con las autoridades, activó los protocolos y las medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes.

La advertencia se conoce después de que Caracol Televisión también se pronunciara sobre una amenaza contra sus instalaciones en Bogotá. En su comunicación, el canal aseguró que las autoridades le habían informado sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra la compañía.

#ATENCIÓN | Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación. En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a nuestros periodistas, colaboradores y visitantes. Nuestro compromiso es seguir informando a Colombia con rigor, independencia y responsabilidad. Cumplir esa labor exige garantías para quienes trabajan cada día al servicio del derecho ciudadano a estar informado. Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país. — Caracol Radio (@CaracolRadio) November 8, 2026

Caracol Radio activó protocolos de seguridad

En su pronunciamiento, la cadena radial explicó que tomó medidas preventivas para proteger a las personas que trabajan en sus instalaciones y a quienes las visitan.

Además, reiteró su compromiso de continuar informando al país con rigor, independencia y responsabilidad, y señaló que el ejercicio periodístico requiere garantías para quienes trabajan en defensa del derecho ciudadano a estar informado.

“Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, concluyó Caracol Radio.

Alerta de seguridad también involucra a otros medios

El comunicado de Caracol Radio amplía el alcance de la advertencia conocida durante la jornada, pues menciona un posible riesgo contra otros medios de comunicación, además de la propia empresa.

Por ahora, el medio no entregó detalles sobre cuáles serían las otras organizaciones que podrían estar expuestas ni sobre la naturaleza específica de la amenaza. La información adicional deberá ser proporcionada por las autoridades competentes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.