Las instalaciones de Caracol Televisión, en Bogotá, fueron evacuadas luego de que perros especializados en la detección de explosivos marcaran un paquete sospechoso, según confirmó una fuente cercana a este medio.

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La alerta activó el protocolo de seguridad en el lugar, por lo que las personas que se encontraban dentro de las instalaciones comenzaron a salir mientras se esperaba la llegada de la Policía Antiexplosivos.

De acuerdo con la información conocida, los perros dieron positivo durante la revisión del paquete, situación que llevó a tomar medidas preventivas y a solicitar la intervención de las autoridades para determinar qué contenía.

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Por ahora, no se puede confirmar que el paquete tenga explosivos ni que exista un artefacto capaz de causar una detonación. Esa verificación corresponde a los especialistas que atiendan el procedimiento.

Evacuación mientras se espera a la Policía Antiexplosivos

La evacuación se produce en medio de una alerta de seguridad en las instalaciones del canal. El personal y las demás personas presentes deben permanecer fuera del edificio mientras avanzan las verificaciones.

Se espera que la Policía Antiexplosivos inspeccione el paquete y establezca si representa algún riesgo.

La situación permanece en desarrollo y se conocerán nuevos detalles una vez las autoridades realicen la revisión correspondiente.

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