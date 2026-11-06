Por: Caracol Televisión

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La salud de William Mebarak Chadid, padre de la superestrella de la música latina Shakira, ha generado máxima atención mediática en los últimos días tras conocerse su regreso a Barranquilla. Diversos medios internacionales y nacionales reportaron que la intérprete volvíó a la capital del Atlántico para estar cerca de su progenitor.

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No obstante, fuentes cercanas a la familia aclararon a medios como La FM que el escritor se encuentra en su residencia bajo los tratamientos médicos habituales y rodeado de sus seres queridos. A pesar de los rumores sobre un posible ingreso hospitalario, la familia ha optado por mantener la prudencia.

¿Qué antecedentes médicos ha presentado el padre de Shakira?

A sus 95 años, William Mebarak ha enfrentado diversos retos de salud que han mantenido en alerta a sus seguidores. Entre los episodios más recordados se encuentran una delicada recaída por neumonía y una intervención quirúrgica debido a una hidrocefalia.

Asimismo, a lo largo de 2026, el empresario y escritor de origen libanés ha requerido atención especializada tras presentar un episodio isquémico. Cada uno de estos momentos ha contado con el acompañamiento constante de la barranquillera, quien en repetidas ocasiones ha manifestado públicamente que su padre es su mayor inspiración y pilar fundamental.

Lejos de ser solo una figura paterna, William Mebarak ha sido el mentor intelectual y emocional de la ‘Reina del Pop Latino’. En sus inicios, fue el principal impulsor de su talento artístico, inspirando incluso temas tan icónicos como

Su faceta como escritor y su constante apoyo incondicional han marcado la vida personal y profesional de la artista. Hoy en día, los fanáticos de la barranquillera se mantienen atentos a cualquier pronunciamiento oficial, enviando mensajes de solidaridad a la familia Mebarak Ripoll en este momento reservado.

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