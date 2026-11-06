Por: Portal Bogotá

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Cinco producciones de Canal Capital y su señal infantil, eureka, se encuentran entre las 34 finalistas de los Premios CRE@TEI 2026, un certamen que cada año exalta la excelencia en la creación, el arte y la técnica de las producciones audiovisuales, así como su impacto en la divulgación cultural y científica. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta selección representa un significativo reconocimiento para la televisión pública de la ciudad y el trabajo de todos los creativos que integran el equipo de Canal Capital.

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Los Premios CRE@TEI son organizados por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), que reunió a un jurado conformado por expertos de diferentes países de Iberoamérica. En esta edición, los finalistas fueron escogidos entre 240 propuestas provenientes de 14 países de América Latina y Europa, como destaca la misma fuente. Este proceso garantiza una selección rigurosa y diversa, resaltando la competencia internacional en la que Canal Capital y eureka lograron destacarse.

Las cinco producciones seleccionadas demuestran la amplitud de géneros y formatos que exploran estos medios públicos. En la categoría Reportaje Científico Cultural, fue nominado ‘Chema te lo cuenta’, de eureka, mientras que en la categoría Microrrelatos para Redes Sociales figura ‘8M Eureka 2026’, también de eureka. Por parte de Canal Capital, ‘Lero lero Animalero’ compite en la categoría Programa Educativo y tanto ‘Pasando la página’ como ‘Bogotario II’ están nominadas en la categoría Serie de Microespacios Divulgativos, según detalla Canal Capital en la información proporcionada.

Esta presencia en cinco categorías distintas evidencia, de acuerdo con Canal Capital, su compromiso con la producción de contenidos que promueven el conocimiento, la cultura y la educación. Además, refleja la búsqueda de nuevas formas de narrar para audiencias diversas, consolidando la labor de estos medios públicos en la construcción de propuestas innovadoras para la sociedad.

La gala donde se anunciarán los ganadores se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en la ciudad de Cúcuta. Esta ceremonia será transmitida en directo por la red de televisiones que hacen parte de ATEI, garantizando así que los logros de los creadores colombianos tengan visibilidad en el ámbito internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las producciones de Canal Capital y eureka finalistas en los Premios CRE@TEI 2026?

Las producciones nominadas son ‘Chema te lo cuenta’ (categoría Reportaje Científico Cultural) y ‘8M Eureka 2026’ (Microrrelatos para Redes Sociales) de eureka; junto a ‘Lero lero Animalero’ (Programa Educativo), ‘Pasando la página’ y ‘Bogotario II’ (ambas en Serie de Microespacios Divulgativos) de Canal Capital.

¿Qué es la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI)?

La ATEI es la organización responsable de los Premios CRE@TEI y reúne a distintas televisiones educativas y culturales de Iberoamérica. Su objetivo es impulsar la colaboración, la producción y difusión de contenidos de alta calidad destinados a promover la educación y la cultura en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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