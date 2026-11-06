Por: Noticiero 90 minutos

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Poncho Zuleta, referente del vallenato, anunció que hará una pausa en todas sus presentaciones y actividades públicas debido a una emergencia familiar. Según la información publicada en sus redes sociales, la decisión tiene como objetivo acompañar a su hijo Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, durante la recuperación que sigue tras el accidente de bus ocurrido en el río Ariguaní.

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De acuerdo con el mensaje divulgado este jueves, Zuleta explicó que siente la necesidad de permanecer al lado de su familia para participar activamente en las decisiones sobre la salud de su hijo. En sus palabras: "Como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación". Por ese motivo, el cantante dejará en pausa conciertos, eventos públicos y otros compromisos, hasta nuevo aviso.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 26 de octubre de 2026, cuando el bus en que se desplazaban Kbeto Zuleta y su agrupación desde Sincelejo hacia Valledupar cayó al río Ariguaní, específicamente en el sector del puente sobre este afluente. Tras este suceso, Kbeto resultó afectado y se encuentra bajo cuidados médicos junto a otros integrantes.

Poncho Zuleta comunicó públicamente que recibió una incapacidad médica por 21 días, plazo en el que seguirá estrictamente las indicaciones de su médico tratante y permanecerá alejado de los escenarios. El artista agradeció los mensajes de apoyo, oraciones y muestras de solidaridad enviadas por seguidores, familiares y colegas. De acuerdo con Zuleta, estos gestos le han dado fortaleza para transitar estos momentos difíciles.

En cuanto a las presentaciones que ya tenían fecha, el cantante aclaró que se reprogramarán en coordinación con empresarios y organizadores. Las nuevas fechas serán anunciadas cuando haya mayor claridad sobre cuándo podrá retomar su carrera artística. Por ahora, la prioridad de Zuleta es el bienestar de su familia, mientras la agenda musical se mantendrá en pausa hasta que la situación de salud de su hijo permita considerar el regreso a los escenarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Poncho Zuleta pausó sus presentaciones musicales en 2026?

Poncho Zuleta suspendió de manera temporal sus presentaciones musicales y actividades públicas para acompañar el proceso de recuperación de su hijo Kbeto Zuleta, quien sufrió un accidente de bus junto a su agrupación en el río Ariguaní. El artista, según informó en sus redes sociales, considera fundamental estar al lado de su familia y participar en las decisiones relacionadas con la mejora de salud de su hijo.

¿Qué pasará con los conciertos programados de Poncho Zuleta tras el accidente de Kbeto Zuleta?

El propio Poncho Zuleta confirmó que los conciertos y compromisos previamente anunciados no se cancelarán de forma definitiva, sino que serán reprogramados en conjunto con empresarios y organizadores. El artista anunció que las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente una vez que se defina el momento en que esté apto para volver a presentarse públicamente.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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