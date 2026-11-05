Los vapeadores y cigarrillos electrónicos quedarían sujetos a un nuevo impuesto al consumo en Colombia, luego de que el Senado aprobara en segundo debate un proyecto de ley que amplía a estos dispositivos las normas tributarias aplicadas a los cigarrillos y productos de tabaco. La iniciativa recibió 79 votos a favor y uno en contra, aunque todavía debe completar el trámite para convertirse en ley.

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El gravamen avalado por los congresistas contempla un cobro de 7.800 pesos por el componente específico, más un 20 % adicional. La cifra quedó en un punto intermedio entre las propuestas que se discutieron durante el debate, en el que hubo diferencias sobre cuánto deberían pagar estos productos.

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Una de las voces que cuestionó el monto fue la senadora Jennifer Pedraza, quien señaló que la tarifa aprobada quedó por debajo de los 11.200 pesos que había planteado el Gobierno. “No tiene sentido aprobar una tarifa menor a la del Gobierno si en un mes estaremos dando la misma discusión en la tributaria”, manifestó durante la discusión.

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En defensa de la cifra acordada, el ponente Juan Fernando Caicedo sostuvo que un impuesto demasiado alto podría incentivar la comercialización ilegal de estos dispositivos. “Buscamos el equilibrio exacto para recaudar y desincentivar sin disparar el mercado ilegal”, explicó al justificar el valor que finalmente recibió el respaldo de la plenaria.

Otro de los argumentos a favor de la iniciativa está relacionado con los recursos que recibirían las regiones. El senador Héctor Olimpo Espinosa destacó que el nuevo gravamen permitiría destinar ingresos adicionales al sistema de salud territorial, un aspecto que fue mencionado entre los beneficios esperados de la medida.

Sin embargo, la propuesta también despertó preocupaciones por sus posibles consecuencias en el comercio ilegal. El senador David Barguil advirtió sobre el riesgo de que el aumento de los impuestos termine favoreciendo a organizaciones criminales y afecte las rentas departamentales. En esa discusión, las bancadas de Cambio Radical y En Marcha insistieron en la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y la vigilancia en las fronteras.

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Aunque el Senado ya dio su aprobación en segundo debate, los consumidores no tendrán que pagar el nuevo impuesto de inmediato. El texto establece que el cobro comenzará seis meses después de la sanción presidencial, de manera que todavía se necesita la firma del presidente de la República para que la iniciativa se convierta en ley.

Con este proyecto se busca modificar las reglas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco para incluir también a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. De completarse el trámite legislativo, estos productos tendrán un nuevo tratamiento tributario en Colombia, con una tarifa que fue objeto de discusión entre los congresistas.

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