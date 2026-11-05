Por: CENET

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Colombia experimentó un significativo avance en su capacidad de generación eléctrica durante el tercer trimestre de 2026, con la incorporación de 698,2 megavatios (MW) provenientes de 42 nuevos proyectos que entraron en operación dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN). De acuerdo con el balance presentado por XM, operador del sistema eléctrico del país, este periodo también vio la puesta en servicio de cinco proyectos de transmisión, un impulso importante para la infraestructura energética nacional.

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Entre julio y septiembre, ingresaron principalmente proyectos de generación solar, con un total de 39 nuevas instalaciones, acompañados por dos proyectos de tecnología térmica y una pequeña central hidroeléctrica. Estos aportes elevaron la capacidad efectiva neta del sistema a 22.196 MW al 30 de septiembre de 2026, como registró XM. Los 42 proyectos de generación que iniciaron operación comercial presentaron diferentes tipologías: 28 se clasificaron como generación distribuida, tres como autogeneradores y 11 como plantas de generación, de las cuales tres están despachadas de manera centralizada.

La función de XM incluye verificar que los nuevos proyectos cumplan los requisitos técnicos establecidos por la regulación vigente antes de permitir su operación. Este proceso es fundamental para garantizar que tanto los proyectos de expansión de generación como los de transmisión respondan a los estándares exigidos para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. En el acumulado de 2026, hasta el último día de septiembre, se habían incorporado 128 nuevas plantas de generación con una capacidad conjunta de 1.038,85 MW, sumadas a 10 proyectos de transmisión para fortalecer la red nacional.

El informe de XM también destacó que, a corte del 30 de septiembre, existían 140 proyectos en fases iniciales de prueba, con una capacidad total de 1.147,97 MW. Estos comprendían 133 proyectos solares, tres eólicos, tres térmicos y uno hidráulico, todos obligados a completar el proceso de verificación técnica antes de su operación comercial.

En cuanto a transporte de energía, los cinco proyectos de transmisión declarados en operación incluyen tres pertenecientes al Sistema de Transmisión Nacional (STN) y dos al Sistema de Transmisión Regional (STR). Entre ellos se encuentra el traslado de dispositivos FACTS en el enlace Santa Marta-Termocol hacia la línea Termocol-Guajira, declarado en operación comercial el 28 de agosto por ISA Intercolombia. Asimismo, el proyecto UPME 03-2023, una nueva bahía en la subestación Nueva Esperanza, entró en operación el 30 de agosto según Empresas Públicas de Medellín (EPM), seguido por la puesta en marcha del segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV por Enel Colombia el 31 de agosto, fortaleciendo así el abastecimiento del área Oriental y reduciendo restricciones existentes.

El desarrollo y entrada en operación de estos proyectos no solo amplía y diversifica la matriz energética colombiana, sino que permite atender el crecimiento de la demanda y proveer mayor confiabilidad y flexibilidad al sistema, en línea con el proceso de expansión integral del SIN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos proyectos solares nuevos se incorporaron al Sistema Interconectado Nacional en Colombia durante el tercer trimestre de 2026?

Según XM, en el tercer trimestre de 2026 se sumaron 39 proyectos de generación solar al Sistema Interconectado Nacional. Estas iniciativas representaron la mayor parte de las nuevas incorporaciones en la capacidad de generación eléctrica reportada durante ese periodo.

¿Qué significa que un proyecto de generación sea despachado centralmente?

Un proyecto de generación despachado centralmente es aquel cuya operación y producción de energía es coordinada directamente por el operador del sistema nacional, en este caso XM, lo que permite una gestión más eficiente para responder a la demanda y mantener la confiabilidad energética del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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