Por: CENET

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La situación actual de la industria de hidrocarburos en Colombia fue el eje central del discurso de Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (CAMPETROL), durante la inauguración de la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía celebrada el 4 de noviembre de 2026. En su intervención, Castañeda expuso un detallado análisis de la producción de petróleo y gas, las reservas y la creciente dependencia de importaciones que marcan el panorama energético nacional.

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Castañeda elaboró su diagnóstico a partir de cifras proporcionadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Destacó que, al cierre del año anterior, los recursos contingentes 3C (recursos que han sido descubiertos y que son potencialmente recuperables) multiplican por seis las reservas probadas de gas natural en Colombia. Además, citó un estudio publicado por la ANH en 2021 —realizado por Mora y otros investigadores— que estima que el desarrollo de yacimientos no convencionales podría cuadruplicar las reservas probadas de petróleo y aumentar en 97 veces las reservas probadas de gas natural. Sin embargo, enfatizó que el reto consiste en transformar estos recursos potenciales en reservas realmente útiles y proyectos comerciales que generen bienestar para la población.

En los últimos años, según expuso Castañeda, Colombia ha experimentado una disminución considerable en su producción de hidrocarburos: la producción diaria de petróleo pasó de cerca de un millón a 730.000 barriles, y la de gas natural bajó de 1.000 millones a 700 millones de pies cúbicos diarios. Esta tendencia ha llevado al aumento de importaciones, superando los 400 millones de pies cúbicos de gas natural, a precios hasta cuatro veces superiores a los de hace una década, lo que afecta la economía de las familias más vulnerables.

El presidente de CAMPETROL atribuyó estos rezagos a la caída sostenida en la exploración, la falta de nuevos contratos desde agosto de 2022, la disminución de taladros (de 60 a 31 entre 2022 y 2026) y la reducción de la inversión, que, de acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), cayó un 25 % frente a 2015. Otros obstáculos señalados incluyen bloqueos sociales y voladuras de oleoductos: 1.363 bloqueos en 2025 frente a 473 en 2015, y 82 voladuras de oleoductos desde 2024.

Este contexto, según Castañeda, supone un riesgo para el abastecimiento energético, especialmente ante el fenómeno de El Niño —declarado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)—, que eleva la demanda de gas para generación eléctrica. Ante el avance de otros países de la región y la competencia por capital extranjero, insistió en la necesidad de mejorar la competitividad y la estabilidad jurídica para atraer inversiones. Respaldó la importancia de los hidrocarburos en la economía nacional: de 2021 a 2025 aportaron cerca de un tercio de las exportaciones, el 17 % de la inversión extranjera directa, el 8 % de los ingresos del Gobierno nacional central y dos tercios de las regalías.

¿Cómo afecta la menor producción de petróleo y gas a la economía y los hogares en Colombia?

De acuerdo con CAMPETROL, la reducción de la producción ha obligado a Colombia a importar más gas natural a precios elevados, encareciendo la canasta familiar. Además, la menor inversión y la caída en la actividad del sector impactan el empleo, los ingresos fiscales y las regalías de las regiones.

¿Qué significa el recobro mejorado de petróleo y por qué es relevante en Colombia?

El recobro mejorado se refiere a técnicas para extraer un mayor porcentaje del petróleo contenido en los yacimientos. En Colombia, incrementar en un punto porcentual la tasa de recobro puede significar aproximadamente 800 millones de barriles adicionales, lo que ayudaría a compensar el declive natural de la producción y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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